El Gobierno de Mendoza lanzó una línea de créditos para prefinanciar exportaciones de vino

El Gobierno de Mendoza anunció una nueva línea de financiamiento por 20 millones de dólares destinada a la prefinanciación de exportaciones de vinos a granel . La medida, impulsada por los ministerios de Producción y de Hacienda y Finanzas, busca fortalecer al sector exportador y acompañar la expansión hacia nuevos mercados internacionales.

Los fondos estarán disponibles a través del Banco de la Nación Argentina , con una tasa anual del 4,25% , y estarán orientados a exportadores de vinos a granel pertenecientes a los sectores agrícola, agroindustrial y vitivinícola . Podrán acceder tanto empresas bajo cualquier forma societaria como emprendimientos unipersonales , incluyendo al sector cooperativo, siempre que desarrollen su actividad en la provincia de Mendoza.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , destacó la importancia de la iniciativa en el contexto económico actual. “Esta línea de crédito es una clara señal de recupero de la actividad económica de nuestro país”, afirmó. En ese sentido, remarcó el valor de contar con herramientas financieras adaptadas a uno de los sectores que más aporta al Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial. “Que desde el sector privado se cuente con una línea de financiamiento especialmente diseñada para este sector es realmente una buena noticia”, agregó.

El crédito está destinado a empresas bajo cualquier forma de sociedad, así como a emprendimientos unipersonales.

El funcionario subrayó además que las condiciones del financiamiento resultan favorables para el escenario actual. “La tasa de devolución prevista para esta línea de crédito es muy competitiva y llega en un momento muy importante para la captación de nuevos mercados internacionales”, señaló.

Montos, plazos y vigencia de la línea de crédito

Según precisaron desde el Ministerio de Producción, la línea contempla un financiamiento de hasta US$500.000 para pequeñas y medianas empresas (pymes), mientras que las grandes empresas podrán acceder a créditos de hasta US$1.000.000.

En cuanto a los plazos, las autoridades indicaron que el período máximo de devolución será de hasta 180 días, sin posibilidad de prórrogas durante ese lapso.

Por último, desde la cartera productiva informaron que la línea de crédito estará vigente hasta el 31 de agosto del corriente año o hasta que se agote el total de los 20 millones de dólares asignados al programa.