Calle Sarmiento reabrió con gran convocatoria y expectativas por el repunte comercial

La reapertura de calle Sarmiento marcó el regreso del movimiento comercial y turístico en uno de los principales polos gastronómicos de la Ciudad de Mendoza . Con locales llenos, música en vivo y gran presencia de familias y turistas , comerciantes destacaron un balance positivo tras meses de obras.

La concurrida arteria volvió a cobrar protagonismo tras su esperada reinauguración. Este polo gastronómico, hotelero y comercial, ubicado en un punto neurálgico de la capital , reúne propuestas premiadas y establecimientos distinguidos por la Guía Michelin. Durante la noche inaugural, el movimiento de gente superó las expectativas de muchos comerciantes.

Sofía, trabajadora de la pizzería napolitana Bigalia , destacó la respuesta del público: “ Se vivió muy bien, muchísima gente, hubo mucho movimiento. Hacía meses que esperábamos que finalmente se inaugure y vuelva el flujo ”. Además, resaltó la presencia de familias y niños , lo que convirtió la jornada en una verdadera fiesta.

Bandas en vivo y propuestas culturales acompañaron la reapertura, generando un clima festivo en todo el corredor comercial.

Desde Portal del Viento , Nahuel señaló que la reapertura significó una oportunidad para volver a atraer visitantes. “ Fue una gran inauguración, con mucha gente. Esperamos que llegue más turismo y que se conozca lo que tenemos para ofrecer como mendocinos ”, expresó. También valoró la posibilidad de peatonalizar la calle en eventos especiales, al considerar que favorece el paseo y la activación del comercio.

En la misma línea, Pablo, de Estancia La Pasión, aseguró a SITIO ANDINO que el flujo de público fue mayor al esperado. “La gente se copó con la música, consumió bastante y hubo cola en todos los stands”, afirmó. Si bien reconoció que el público habitual de la zona es mayormente turista, expresó su deseo de que la renovación ayude a atraer también a familias mendocinas.

Daniel, de Estancia La Florencia, coincidió en el balance positivo y valoró el resultado de las obras. “Los locales estuvieron llenos, quedó todo muy bueno y acorde a lo que esperaban los comerciantes”, señaló. Además, anticipó que se evalúa repetir eventos similares, con cortes y peatonalización, especialmente durante los días de Carnaval, en febrero, como estrategia para sostener el movimiento.

Con una reapertura marcada por la alta concurrencia, el consumo y el optimismo, calle Sarmiento inicia una nueva etapa. El polo que genera alrededor de 850 puestos de trabajo directos, refuerza la expectativa de consolidarse como un espacio de encuentro, turismo y desarrollo comercial en la Ciudad de Mendoza.

La obra en números: modernización y accesibilidad

La renovación integral demandó una inversión de $1.120 millones en obra pública. Entre las mejoras técnicas y estéticas más relevantes se destacan:

Infraestructura vial: recapado de 3.677 m² de calzada con pavimento intertrabado y creación de 55 plazas de estacionamiento con sensores digitales.

recapado de 3.677 m² de calzada con pavimento intertrabado y creación de 55 plazas de estacionamiento con sensores digitales. Peatonalización y accesibilidad: renovación de 3.950 m² de veredas con guías podotáctiles y colocación de 61 bancos y 250 bolardos nuevos.

Saneamiento y luz: reemplazo total de la red de agua, construcción de 490 metros de nuevas acequias y colocación de 36 luminarias LED.

reemplazo total de la red de agua, construcción de 490 metros de nuevas acequias y colocación de 36 luminarias LED. Sustentabilidad: plantación de nuevos ejemplares forestales, 34 macetas paisajísticas y pozos de infiltración pluvial.

Con esta reapertura, y ante el anuncio de nuevas inversiones privadas en la zona —como el próximo Astor Club —, la Avenida Sarmiento reafirma su rol como la "vidriera" de Mendoza ante el mundo, equilibrando la funcionalidad urbana con la identidad cultural y el desarrollo económico.

Más de 15 mil mendocinos celebraron la reapertura de la calle Sarmiento

En una jornada que combinó protocolo institucional con una masiva celebración popular, la Ciudad de Mendoza realizó este domingo la reapertura de la emblemática Avenida Sarmiento. La calle, reconocida internacionalmente por su oferta culinaria, lució renovada ante la mirada de más de 15 mil mendocinos y turistas.

Con la presencia del intendente Ulpiano Suarez —acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado, funcionarios provinciales, el senador Rodolfo Suarez y autoridades del sector turístico—, el evento marcó el fin de una obra de seis meses que buscó modernizar la infraestructura urbana y potenciar el perfil comercial de uno de los corredores más dinámicos de la región.

“Vivimos una jornada con mucha satisfacción, superando todas las expectativas", expresó el jefe comunal este domingo. "Esta es una obra muy esperada en un corredor con una oferta de excelencia reconocida mundialmente, que hoy se consolida como uno de los polos gastronómicos más importantes de la Argentina”, completó.

