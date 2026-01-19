Maestra rural argentina entre los diez mejores docentes del mundo

Gloria Argentina Cisneros tiene 39 años y es docente rural en la provincia del Chaco . Quedó seleccionada entre los diez finalistas del Global Teacher Prize 2026 , un premio que destaca a los docentes por su trayectoria e impacto social.

En diálogo con el programa "Haciendo Cumbre" , que conduce Emiliano Serrano por Aconcagua Radio , contó sobre esta nominación: La maestra da clases en la Escuela de Educación Primaria N° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime” , del paraje La Sara, en el impenetrable chaqueño. La institución tiene 15 alumnos de primero a séptimo grado y Gloria les enseña a cada uno de ellos .

La mujer fue seleccionada entre más de 5000 nominaciones de 139 paises y compite por un premio de un millón de dólares .

Sobre su día a día, contó: “Estoy todo el día trabajando . Los lunes es entre dejar la documentación y trasladarme hasta la escuela. A partir del martes, avoco la tarea a lo pedagógico y al acompañamiento de los niños”.

“De todas las tareas de la institución, soy el único personal. Hago las tareas administrativas, pedagógicas, comunitarias, el mantenimiento y limpieza del predio, además de atender a los niños albergados las 24 horas del día, de lunes a viernes”, señaló.

“Desde el año 2017 comencé a trabajar en esta institución y recibo a los nenes de 3 a 5 años para que ellos puedan ser alfabetizados desde la primera edad y lleguen a un primer grado con los conocimientos necesarios para poder avanzar”, explicó.

La “seño” recorre 90 kilómetros en moto y tarda de 2 a 3 horas en llegar al colegio. Su impacto va más allá del aula, Gloria se queda toda la semana y está en permanente contacto con los chicos, mientras se hace cargo de todas las tareas del colegio.

El ganador del Global Teacher Prize será anunciado durante el World Governments Summit que se realiza del 3 al 5 de febrero en Dubái. Gloria representará a la Argentina y competirá con otros docentes de Colombia, India e Italia.

Escuchá la entrevista de Aconcagua Radio en el programa "Haciendo Cumbre" a la docente Gloria Cisneros