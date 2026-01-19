Un joven cóndor andino volvió a su hábitat en San Rafael, tras una fractura en una de sus alas

Un ejemplar juvenil de cóndor andino fue reinsertado en su hábitat natural en el embalse Valle Grande, en el departamento de San Rafael, luego de varios meses de rehabilitación tras haber sufrido una fractura en una de sus alas. La liberación se realizó en el Mirador del Submarino, un punto emblemático de la zona donde la especie suele sobrevolar a diario.
Según contó el jefe del Departamento de Fauna del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, Adrián Gorrindo, el ave había sido rescatada en noviembre pasado, cuando vecinos comprometidos con la protección de la fauna advirtieron que el cóndor, que realizaba prácticas de vuelo junto a un adulto, había colisionado contra un árbol. Tras el aviso, se activó el protocolo provincial de rescate con la intervención del Ministerio de Seguridad y la Policía Rural.
El ejemplar fue trasladado al centro de rescate de la Fundación Cullunche, en Ciudad de Mendoza, donde recibió atención veterinaria especializada. Los profesionales detectaron una fractura en una de sus alas, que pudo ser tratada con éxito, permitiendo su recuperación y posterior reinserción en la naturaleza.
El ave liberada lleva el nombre de “Llallij”, que en quechua significa “campeón”, Además de la fractura en una de sus alas, estaba deshidratado y tenía bajo peso.
Un cóndor vuelve a su hábitat tras una rehabilitación
Se trató del segundo caso de rescate de cóndores en pocos días durante noviembre: el primero correspondió a una hembra adulta, que también logró ser rehabilitada en tiempo récord y devuelta a su entorno natural.
Durante la actividad, las autoridades y especialistas remarcaron la importancia de reforzar el compromiso social con la conservación de la fauna silvestre. En ese sentido, hicieron un llamado a disfrutar de estos ambientes naturales sin intervenir ni afectar a los animales, evitando alimentarlos, agredirlos o dejar residuos en el lugar.
Además, Gorrindo alertó sobre una de las principales amenazas que enfrenta el cóndor andino: el uso de cebos tóxicos destinados al control de carnívoros que atacan al ganado. “Matar fauna silvestre no regula el ecosistema, lo desequilibra”, señaló, al tiempo que instaron a los productores ganaderos a adoptar prácticas más amigables con el ambiente.
“El cóndor cumple un rol clave como sanitario ambiental, al alimentarse de animales muertos y contribuir al equilibrio ecológico”, destacaron. Junto a otros depredadores como el puma y el zorro, su presencia es considerada irremplazable para la salud de los ecosistemas.