Un joven cóndor andino volvió a su hábitat en San Rafael, tras una fractura en una de sus alas

Un ejemplar juvenil de cóndor andino fue reinsertado en su hábitat natural en el embalse Valle Grande , en el departamento de San Rafael , luego de varios meses de rehabilitación tras haber sufrido una fractura en una de sus alas. La liberación se realizó en el Mirador del Submarino , un punto emblemático de la zona donde la especie suele sobrevolar a diario.

Según contó el jefe del Departamento de Fauna del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza , Adrián Gorrindo, el ave había sido rescatada en noviembre pasado, cuando vecinos comprometidos con la protección de la fauna advirtieron que el cóndor, que realizaba prácticas de vuelo junto a un adulto, había colisionado contra un árbol. Tras el aviso, se activó el protocolo provincial de rescate con la intervención del Ministerio de Seguridad y la Policía Rural .

El ejemplar fue trasladado al centro de rescate de la Fundación Cullunche , en Ciudad de Mendoza , donde recibió atención veterinaria especializada. Los profesionales detectaron una fractura en una de sus alas, que pudo ser tratada con éxito, permitiendo su recuperación y posterior reinserción en la naturaleza.

El ave liberada lleva el nombre de “Llallij” , que en quechua significa “ campeón ”, Además de la fractura en una de sus alas, estaba deshidratado y tenía bajo peso.

WhatsApp Image 2026-01-19 at 15.43.57 El cóndor andino fue liberado en una ceremonia especial.

Se trató del segundo caso de rescate de cóndores en pocos días durante noviembre: el primero correspondió a una hembra adulta, que también logró ser rehabilitada en tiempo récord y devuelta a su entorno natural.

Durante la actividad, las autoridades y especialistas remarcaron la importancia de reforzar el compromiso social con la conservación de la fauna silvestre. En ese sentido, hicieron un llamado a disfrutar de estos ambientes naturales sin intervenir ni afectar a los animales, evitando alimentarlos, agredirlos o dejar residuos en el lugar.

Además, Gorrindo alertó sobre una de las principales amenazas que enfrenta el cóndor andino: el uso de cebos tóxicos destinados al control de carnívoros que atacan al ganado. “Matar fauna silvestre no regula el ecosistema, lo desequilibra”, señaló, al tiempo que instaron a los productores ganaderos a adoptar prácticas más amigables con el ambiente.

“El cóndor cumple un rol clave como sanitario ambiental, al alimentarse de animales muertos y contribuir al equilibrio ecológico”, destacaron. Junto a otros depredadores como el puma y el zorro, su presencia es considerada irremplazable para la salud de los ecosistemas.