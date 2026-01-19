Mendoza le gana la pulseada al calor: el primer caso de dengue llegó en enero y es importado.

La provincia de Mendoza confirmó su primer caso de dengue de la temporada 2025/2026. Se trata de un caso importado del Caribe, un dato que -lejos de alarmar- ratifica el éxito de las estrategias de prevención: pese al calor extremo, la provincia logró mantener el marcador en cero hasta mediados de enero .

Según datos proporcionados por las autoridades de Salud, el paciente que se contagió de dengue es un hombre de 33 años residente del Gran Mendoza , quien recientemente regresó de un viaje al exterior.

Dengue en Mendoza: la provincia activó una estrategia anticipada de prevención para evitar contagios.

Gracias a la rápida respuesta del sistema de salud, el hombre ya se encuentra en su domicilio completando su recuperación bajo estrictos protocolos sanitarios.

"Se trata de un hombre que no presentaba enfermedades de base, por lo que no debió ser internado, sino que su tratamiento se realizó de manera ambulatoria", contó la titular de Epidemiología, Andrea Falaschi.

aeropuerto dengue El paciente que se contagió de dengue es un hombre de 33 años, procedente de México.

Una cifra que celebra el esfuerzo conjunto

Lo que se destaca en esta temporada es la baja incidencia de sospechas, especialmente considerando que el calor extremo es un factor de riesgo directo para la proliferación del Aedes aegypti.

Estado de los casos (Temporada 25/26)

Casos confirmados: 1 (Importado).

Casos descartados: 17

Sospechosos no conclusivos: 13.

En evaluación / Probables4

Comparado con la temporada anterior (2024-2025), donde solo se registraron 18 casos totales, Mendoza se consolida como una de las provincias con mejor desempeño sanitario del país. Este resultado no es casualidad, sino el fruto de una estrategia anticipada entre el Ministerio de Salud y los municipios.

acequias, basura, agua estancada, cauce, mosquitos, dengue.jpg Foto: Yemel Fil

Las claves: estrategia y conciencia

El Gobierno de Mendoza ha reforzado su plan integral basándose en cuatro pilares fundamentales que están marcando la diferencia este verano:

Vigilancia activa: el sistema detecta tempranamente el Síndrome Febril Agudo Inespecífico, permitiendo bloqueos rápidos.

Capacitación obligatoria: mediante la Resolución N°1322/2024, todo el personal de salud está formado para evitar que los casos deriven en cuadros graves.

Descacharreo comunitario: se observa una mayor conciencia social. Los vecinos han adoptado el hábito de eliminar recipientes con agua, atacando la raíz del problema.

dengue.jpg Mayor conciencia social: los vecinos han adoptado el hábito de eliminar recipientes con agua, atacando la raíz del problema.

Prioridad en la gestión: dada la baja incidencia, la provincia ha optado por fortalecer la prevención territorial sobre la vacunación masiva, demostrando que el control del mosquito es la herramienta más eficaz.

No bajar la guardia: síntomas a tener en cuenta

Las autoridades recuerdan que, ante la aparición de los siguientes síntomas, es vital no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano:

Fiebre alta y dolor detrás de los ojos.

Náuseas, vómitos o cansancio intenso.

Manchas en la piel o picazón.

Sangrado de nariz o encías.

El control sostenido y la eliminación de criaderos en casa siguen siendo las medidas de mayor impacto para mantener a la provincia protegida.