Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda

El control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente

Tras el furor inicial por realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza , el movimiento en los centros habilitados comenzó a estabilizarse . Si bien diciembre y enero siguen siendo meses de alta demanda , ya no se repiten las extensas filas que se vieron en años anteriores.

Desde los centros de verificación explican que el cambio se debe, en gran parte, a que los conductores comenzaron a distribuir el trámite a lo largo del año , evitando los meses de mayor congestión.

Curiosidades Blue Monday: por qué aseguran que este lunes 19 de enero es el "día más triste del año"

Frontera Liberan el parador de Penitentes y se reducen las demoras en el Paso a Chile

"Antes se concentraba todo en diciembre y enero. Hoy la gente la hace fuera de esos meses para no tener que esperar tanto ", señaló en diálogo con Sitio Andino, Fabricio Belardinelli , presidente de la Cámara RTO en Cuyo.

A pesar de la baja en el colapso, el verano continúa siendo un período fuerte de trabajo . Según explicó a Sitio Andino, Rodrigo Aguirre , encargado de la planta Autotécnica RTO de San Rafael , esto se debe a varios factores:

Si bien diciembre y enero siguen siendo meses de alta demanda, ya no se repiten las extensas filas

Viajes fuera de la provincia , donde la multa por no tener la RTO es grave.

El inicio de las multas en Mendoza desde noviembre de 2022 , que marcó un antes y un después.

El cronograma de renovación, ya que los autos de entre 3 y 7 años la renuevan cada dos años, y los de más de 7 años, de forma anual.

La multa más frecuente en Mendoza

Aunque haya menos colas visibles, la RTO vencida sigue siendo el acta más labrada en la provincia. Rodrigo Aguirre manifestó que todos los días llegan entre 5 y 10 personas que fueron multadas por este motivo.

RTO, revisión técnica obligatoria.jpg La RTO vencida sigue siendo el acta más labrada en la provincia Foto: Yemel Fil

"La Policía está multando bastante dentro de la provincia. Es la multa que más se hace en todo Mendoza", afirmó Aguirre, remarcando que la exigencia es cada vez mayor y que ya no se trata solo de controles esporádicos.

El dato que muchos conductores desconocen

Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con el seguro automotor. Según advirtió Aguirre desde Autotécnica RTO San Rafael, si un vehículo tiene un siniestro y no cuenta con la RTO al día, el seguro puede no cubrir los daños.

"En casos de lesiones graves o muerte, si no tenés la verificación técnica vigente, la compañía no responde", explicó. Este aspecto suele no ser informado al momento de contratar la póliza, pese a que la RTO es obligatoria por ley.

Más conciencia y control

Desde los centros coinciden en que, más allá de las multas, creció la conciencia vial. "La gente va a realizarla porque sabe que es la única manera de asegurarse de que circula con el auto en condiciones", destacó a este medio Fabricio Belardinelli.

RTO, revisión técnica obligatoria.jpg Desde los centros coinciden en que, más allá de las multas, creció la conciencia vial Foto: Yemel Fil

Además, remarcaron que el control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente durante todo el año y no solo en épocas de vacaciones.

Cuánto cuesta realizar la RTO en Mendoza

La Resolución 106/18 de la Agencia de Seguridad Vial, junto a sus posteriores modificaciones, establece el monto máximo que pueden cobrar los centros verificadores a los usuarios. Ese valor contempla obleas, certificados, impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales, con la única excepción del IVA, que debe sumarse al monto final.

En tanto, la Resolución 10/2024 dispuso un mecanismo de actualización automática trimestral de las tarifas, vinculado al precio del litro de nafta súper informado por el Automóvil Club Argentino. De este modo, los valores vigentes desde enero de 2026 volverán a ajustarse en abril, y nuevamente en julio y octubre.