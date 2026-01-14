Licitan otro tramo de la ambiciosa obra del Acceso Este: cuándo iniciarán los trabajos

El Gobierno de Mendoza recibió siete ofertas para realizar el segundo tramo de la obra de remodelación del Acceso Este , que va desde el Nudo Vial hasta la calle Arturo González , en Guaymallén . Está previsto que los trabajos preliminares comiencen en el primer trimestre del año , mientras que para mayo se espera el mayor despliegue de maquinaria en el lugar.

Este miércoles, con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo , se realizó la apertura de sobres de la licitación para este segmento de la Ruta 7, luego del llamado para el primer tramo desde calle González a Lamadrid, en Maipú . La Provincia deberá ahora evaluar las propuestas en un plazo que podría extenderse hasta 60 días.

Las empresas y uniones transitorias que presentaron ofertas : Ceosa - Const. San José - Tolcon UT; Corporación del Sur - José Chediak UT; Vialmani SA; Semisa - Hugo del Carmen Ojeda - Obras Andinas SA; Ayfra SRL - Green SA; Dafre SA - Panedile Argentina; y José Cartellone Const. Civiles SA.

El presupuesto oficial para remodelar este corredor por el que circulan más de 120.000 vehículos diarios, aproximadamente, es de alrededor $70.500 millones, que saldrán del Fondo del Resarcimiento, y tiene un plazo de ejecución total de 30 meses.

Del acto realizado esta mañana participaron también el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui; el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente; y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

En paralelo, el Gobierno prepara el proceso de licitación de las colectoras Norte y Sur, entre Arturo González y Lamadrid, cuyos pliegos provisorios ya se encuentran publicados para las empresas. Esta ruta forma parte del acuerdo de la Provincia con Vialidad Nacional para hacerse cargo de la reparación y el mantenimiento de rutas nacionales.

Cuándo iniciarán las obras en el Acceso Este

Sobre cuando se comenzarán a ver los trabajos en el Acceso Este, Marité Badui explicó: "Tenemos un periodo de evaluación de ofertas que va entre 45 y 60 días y después de eso empieza la firma de contrato. Creemos que en el primer semestre del 2026 ya empezaremos con las obras, pero será en mayo que empecemos a ver obra concreta, con máquinas en terreno".

Las obras comenzarán por las partas más complejas, como la construcción de la tercera trocha, el alteo de la traza en seis metros y la colocación de tres nuevos puentes. Luego se avanzará en la repavimentación, la ampliación de zonas verdes, la mejora de luminaria, instalación de señalética y pavimentación de banquinas.

Natalio Mema explicó que uno de los mayores desafíos será llevar adelante la obra sin interrumpir totalmente la circulación de vehículos. Señaló que ya trabajan con Guaymallén para ordenar el tránsito, mejorar colectoras y planificar desvíos. “Sabemos que la obra generará demoras y molestias, pero es la única manera de avanzar. Ya estamos planificando cambios en las trazas para que los conductores se adapten a los cortes parciales”, sostuvo.

Acceso Este, obra (3) Estado actual del Acceso Este. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

"Esta es una licitación importante por la dimensión que va a tener esta obra. Sobre todo en lo que son ofertas viales, en el 64% de los casos estamos adjudicando por debajo del presupuesto oficial en un promedio del 10%. Estamos muy satisfechos de cuidar nuestros precios y de que todos ganemos, tanto el sector privado como nosotros, para poder seguir haciendo obras y sobre todo de la magnitud de las que se están haciendo", afirmó la funcionaria.

Una obra que "va a marcar un antes y un después"

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, calificó la jornada como un momento histórico para el departamento, y señaló que “esta obra es un hito que va a marcar un antes y un después, no sólo en términos viales, sino también en el desarrollo urbano y comercial del municipio”.

“Es una de las pocas obras de esta magnitud que cuenta con aportes provinciales y municipales. Guaymallén acompaña no solo manifestando sus necesidades, sino también invirtiendo en espacio público, parque lineal y mejoras urbanas que son fundamentales para integrar la ciudad”, declaró el jefe comunal.

En tanto, Badui indicó que la infraestructura actual resulta insuficiente para la demanda de tránsito y que, además, el Acceso Este ha funcionado históricamente como una barrera para la integración socio-urbana de Guaymallén. Además, volvió a mencionar que luego de finalizada la obra estudiarán la implementación de un sistema de peaje.

Cómo será la obra

La obra tendrá una longitud total de 11,6 kilómetros e incluirá reencarpetado del tramo comprendido entre el Nudo Vial y la calle Sarmiento y ampliación a una tercera trocha hacia el cantero central entre Sarmiento y Arturo González.

Entre Sarmiento y Urquiza:

Alteo de la traza en seis metros.

en seis metros. Construcción de tres nuevos puentes (Rosario–Houssay, Azcuénaga–Avellaneda y Urquiza).

(Rosario–Houssay, Azcuénaga–Avellaneda y Urquiza). Ampliación del puente existente en calle Arenales.

existente en calle Arenales. Reconstrucción integral de la iluminación.

Entre Urquiza y Arturo González:

Ampliación de los puentes sobre el canal Pescara y el carril Ponce.

sobre el canal Pescara y el carril Ponce. Mejora de la iluminación en cuatro intersecciones.

Además, se incorporará nueva señalética horizontal y vertical, se renovarán los sistemas de contención lateral y se pavimentarán banquinas.

También están contempladas obras complementarias: rediseño del sistema de captación y conducción de aguas pluviales entre Sarmiento y Tirasso para evitar anegamientos y acumulación de agua, y ampliación de zonas verdes con incorporación de paseos peatonales y ciclovías, mobiliario urbano y especies nativas, con financiamiento a cargo de la Municipalidad de Guaymallén.