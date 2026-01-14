El Gobierno de Mendoza asignó fondos millonarios para dos obras de Aysam. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El Gobierno de Mendoza aprobó la asignación de fondos para realizar dos obras para mejorar el abastecimiento de agua potable por más de U$S 3.500 millones, que saldrán del Fondo del Resarcimiento y ejecutará Aysam, de acuerdo con el decreto 2893 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Se trata de la "Refuncionalización y Macromedición de Perforaciones del Área Metropolitana y Macromedición y Automatización de Perforaciones del Gran Mendoza”. Los trabajos abarcarán 44 puntos de bombeo de agua subterránea distribuidos estratégicamente en Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo.

Actualmente, estas perforaciones, indicó el Gobierno, presentan limitaciones para el correcto suministro del servicio. "Esta obra no solo mejorará la calidad del servicio de agua potable, sino que también optimizará el uso de energía y recursos humanos, generando un impacto positivo para la gestión del sistema en su conjunto”, señaló el decreto.

Obra Aysam (3) Las obras de Aysam La obra se financiará con recursos del Fondo del Resarcimiento, con una inversión total de U$S 3.592.063, y constituye una "intervención estratégica" para mejorar el abastecimiento de agua potable para toda la población urbana y periurbana del Gran Mendoza. El proyecto se desarrollará en dos etapas complementarias:

Primera etapa: mejoras en la infraestructura existente , como accesos, salas de control y sistemas de medición.

, como accesos, salas de control y sistemas de medición. Segunda etapa: incorporará tecnologías para controlar y monitorear el sistema de manera remota, optimizando el uso de agua y reduciendo riesgos de interrupciones en el suministro. La obra civil de Refuncionalización y Macromedición de Perforaciones Área Metropolitana, con un presupuesto oficial de $2.041.183.560 tuvo su apertura de licitación el pasado 4 de diciembre y se presentaron 2 empresas, ofertas que se encuentran en análisis. Los trabajos serán ejecutados bajo la supervisión de Aysam y de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, indicó el dereto. pedido_301564_26122025