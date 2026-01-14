Guaymallén asume un nuevo compromiso para mejorar la seguridad vial en el marco de la megaobra del Acceso Este

La Municipalidad de Guaymallén firmó un convenio de colaboración con el Gobierno de Mendoza que permitirá agilizar el mantenimiento y la reparación de la red semafórica provincial dentro del departamento. El acuerdo apunta a mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación del tránsito y reducir la siniestralidad , dando respuestas más rápidas a los reclamos de los vecinos, especialmente en el contexto de la megaobra de refuncionalización del Acceso Este .

El convenio fue suscripto por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , el subsecretario de Transporte, Luis Borrego , y el intendente de Guaymallén, Marcos Emanuel Calvente . Tendrá una vigencia de cuatro años y establece un trabajo coordinado entre Provincia y Municipio para garantizar un servicio más eficiente.

A partir de este acuerdo, el Municipio podrá ejecutar tareas de mantenimiento y reparaciones menores en los semáforos de jurisdicción provincial ubicados en Guaymallén, informando previamente a la Subsecretaría de Transporte. En los casos en que la complejidad del desperfecto lo requiera, intervendrá el personal técnico del Departamento de Semáforos provincial .

En este sentido, el ministro Natalio Mema destacó que “este convenio fortalece una coordinación directa y eficiente entre la Provincia y el Municipio. Guaymallén aporta la inmediatez del tránsito cotidiano y desde la Provincia sumamos una mirada integral del sistema, que incluye el transporte público, el tránsito general y la seguridad vial. Así, el presupuesto destinado a semáforos se administra mejor, con más planificación y respuestas rápidas para ordenar la circulación, acompañar las grandes obras y cuidar a quienes transitan todos los días por Mendoza”.

Además, Guaymallén tendrá un rol clave en el control y la operación de los sistemas de semaforización durante la ejecución de la obra sobre la Ruta Nacional N.º 7, en el tramo comprendido entre el Nudo Vial y Arturo González. Esto incluye la adaptación diaria de los semáforos a los desvíos de tránsito, así como la incorporación de nuevos sistemas en arterias troncales, con tecnología que permite el monitoreo y la sincronización remota, tanto desde el Municipio como desde la Provincia.

El acuerdo también establece procedimientos claros para la comunicación de denuncias vecinales, la realización de inspecciones técnicas conjuntas y la provisión de materiales, siempre bajo los estándares aprobados por el área provincial correspondiente.

Cambios en la circulación del Acceso Este

En el marco de estas acciones, a partir del 9 de febrero se implementarán modificaciones en el sentido de circulación de las laterales del Acceso Este. La Lateral Norte, desde Arturo González hasta el Nudo Vial, tendrá sentido de este a oeste, mientras que la Lateral Sur, desde el Nudo Vial hasta Arturo González, será de oeste a este en toda su extensión.

Desde esa misma fecha, se prohibirá el estacionamiento en ambas laterales entre los cruces de Hilario Cuadros–Cañadita Alegre y La Purísima–Curupaytí. Tanto la modificación del tránsito como la prohibición total de estacionamiento se mantendrán durante todo el período de recuperación integral del Acceso Este.

Estas medidas se implementan antes del inicio del ciclo lectivo y del comienzo de la obra vial, con el objetivo de que los conductores se familiaricen con los cambios antes de que se intensifique el tránsito por el traslado de niños a las escuelas y por el cierre del tránsito en el Acceso.

Los vecinos pueden consultar el mapa actualizado de circulación en el sitio oficial del Municipio: https://www.guaymallen.gob.ar/planifica-tu-ruta/

La obra del Acceso Este en Guaymallén

En el departamento de Guaymallén, los trabajos se desarrollarán entre la Avenida Gobernador Videla (Nudo Vial) y Arturo González, límite con Maipú. En este tramo, de más de 11,5 kilómetros, se concentra el sector más complejo del proyecto.

Desde Arturo González hasta el puente sobre calle Sarmiento, se incorporará una tercera trocha por mano y se construirán tres nuevos puentes que permitirán la conexión bajo el Acceso Este de las calles Rosario y Houssay, Avellaneda y Azcuénaga, y Urquiza norte y sur.

El proyecto distingue tres etapas. La primera, desde Arturo González hasta La Purísima, contempla la tercera trocha por sentido y la ampliación de los puentes sobre el canal Pescara y carril Ponce. La segunda, entre La Purísima y Sarmiento–Estrada, incluye la construcción de los tres pasos bajo nivel, lo que implicará elevar el Acceso Este a cinco metros de altura para permitir el paso de las calles perpendiculares. La tercera etapa, desde Sarmiento–Estrada hasta el Nudo Vial, prevé repavimentación, bacheo y sellado de fisuras, dado que ese sector ya cuenta con tres trochas por mano.

Al respecto, el intendente Marcos Emanuel Calvente subrayó que “estamos hablando de un flujo de alrededor de 120.000 vehículos diarios en el tramo de obra del Acceso Este, dentro de la jurisdicción de Guaymallén, que en el momento de los cortes deberán ser absorbidos por la infraestructura vial y por la trama urbana del departamento. Frente a ese escenario, nos estamos preparando con planificación y trabajo conjunto”.

El Gobierno provincial ya abrió los sobres de la licitación correspondientes a los tramos del Acceso Este ubicados en Maipú, y se prevé la apertura de propuestas para los 11,5 kilómetros de obra en Guaymallén, dando inicio a la intervención vial más importante de las últimas cinco décadas.

Con esta iniciativa, Guaymallén refuerza su compromiso de trabajar de manera articulada con la Provincia, fortaleciendo la seguridad vial, optimizando la circulación y ofreciendo soluciones más ágiles y cercanas a las necesidades cotidianas de la comunidad.