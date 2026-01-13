13 de enero de 2026
Continúa la investigación

Dictan prisión preventiva a la pareja acusada por el homicidio del joven atropellado en Guaymallén

Permanecerán detenidos mientras avanza la investigación por el homicidio de Nicolás Varas Frías en Guaymallén, quien falleció producto de las heridas.

La fiscalía ratificó que la calificación legal que pesa sobre los imputados es la de homicidio agravado por alevosía

Foto: Cristian Lozano

El hecho ocurrió el 26 de diciembre de 2025, en el departamento de Guaymallén. Tras el dramático suceso, la víctima sufrió graves heridas que derivaron en su fallecimiento.

Prisión preventiva para los dos imputados

La resolución fue dispuesta por la jueza interviniente, doctora Mariana Gardey, quien avaló el pedido de la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, y ordenó que ambos acusados continúen detenidos mientras avanza la investigación judicial.

lucas-tello-conductor-guaymallén
Lucas Tello, imputado por homicidio agravado con alevosía

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, la medida alcanza tanto al conductor del vehículo, Lucas Mariano Tello Sánchez, como a su acompañante, Micaela Natalí Lucero.

La imputación: homicidio agravado por alevosía

La fiscalía ratificó que la calificación legal que pesa sobre los imputados es la de homicidio agravado por alevosía, una figura penal de extrema gravedad que contempla penas severas.

Esta imputación se sostiene en función de las circunstancias en las que ocurrió el hecho y del resultado fatal, es decir, el fallecimiento de Nicolás Varas Frías como consecuencia directa del atropello.

La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, mientras los imputados permanecen privados de su libertad.

Cómo ocurrió el fatal accidente en Guaymallén

El violento episodio ocurrió en Guaymallén. El hecho se registró cerca de la medianoche en la intersección de calle Godoy Cruz y carril Urquiza, donde personal policial fue alertado por un llamado al 911 que informaba sobre una persona atropellada en la vía pública.

nicolas-varas-guaymallén
El joven falleció a causa de la gravedad de las lesiones

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima con lesiones de extrema gravedad, mientras una gran cantidad de personas se concentraba en la zona, lo que obligó a solicitar refuerzos.

De acuerdo a los datos recabados en la causa, Tello y Varas Frías se conocían entre sí y el episodio se desencadenó tras una discusión que derivó en una agresión mutua entre los dos grupos involucrados.

Minutos después de ese enfrentamiento, el conductor embistió con su vehículo a Varas Frías y lo arrastró aproximadamente 350 metros, provocándole gravísimas lesiones. Producto del impacto, la víctima sufrió la amputación de ambas piernas en el lugar y, posteriormente, la amputación de uno de sus brazos debido a la gravedad de las heridas.

hospital central, dengue, enfermedades respiratorias.jpg
Pese a los esfuerzos del personal médico, el joven falleció el pasado martes a causa de la gravedad de las lesiones

Sin embargo, luego de permanecer internado 10 días, la víctima falleció en el hospital Central. Nicolás Alejandro Varas Frías sufrió la amputación de ambas piernas y tras el ataque fue trasladado al nosocomio, donde permaneció internado en terapia intensiva.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el joven falleció el pasado martes a causa de la gravedad de las lesiones.

