Victoria Segura: "Como reina entiendo que la Vendimia es la unión y el amor de todo un pueblo".

"El Back de Vendimia", tuvo una nueva emisión por Andino Streaming. Bajo la conducción de Mike Bartoluce, la protagonista del episodio fue la reina de la Vendimia de Guaymallén, Victoria Segura, una mujer que detrás de la corona esconde su amor por la ciencia y el deporte. Además, tiene un objetivo claro: que la identidad mendocina no se pierda en el tiempo.
Tras su coronación en “Guaymallén de mis Amores”, la flamante soberana, representante de Dorrego, compartió sus sueños y proyectos de cara a la Fiesta Nacional de la Vendimia que se celebrará el próximo sábado 7 de marzo, en las instalaciones del Teatro Griego Frank Romero Day.
Reina de Guaymallén: un viaje emocional hacia la corona
Con una emoción que aún se percibe en su voz, Victoria recordó el momento en que escuchó su nombre en el escenario: "No lo podía creer, nunca esperé llegar acá. Mi versión de chiquita estaría súper contenta; me puse a llorar de pura emoción".
Ciencia, boxeo y vida cotidiana
Victoria rompe estereotipos. Actualmente estudia Bioquímica, una vocación que nació en las aulas de una escuela técnica química. "Me encanta la química y estar en los laboratorios", confiesa. Pero su disciplina no se limita al estudio; su rutina diaria comienza temprano con entrenamientos intensos. Sorprendentemente, hasta hace poco practicaba boxeo, una actividad que le permitía desconectar de las largas horas de estudio.
En la intimidad, Victoria es una joven sencilla. Vive con su mamá y sus dos hermanos, Jorge y Nico. Además, contó que siente un amor enorme por las mascotas, por lo que comparte su vida cotidiana con dos perros y dos gatos.
A la hora de dar cuenta sobre lo que la hace relajarse, poner los pies sobre la tierra, aseguró: "Me hace feliz escuchar música mientras cocino o limpio, eso me distiende".
Un proyecto con sabor a infancia
Como parte de su compromiso social, la representante de Guaymallén presentó un proyecto orientado a las infancias. Su idea consiste en realizar talleres en centros culturales donde niños y niñas puedan aprender sobre la importancia de la Vendimia de una manera lúdica, elaborando su propio jugo de uva. "Quiero que las nuevas generaciones sigan transmitiendo esto y que no se pierda en el tiempo", explicó.
Guaymallén a través de sus ojos
Al ser consultada sobre qué lugares no pueden faltar en una visita a su departamento, la reina destacó la diversidad de Guaymallén: "El Predio de la Virgen es uno de los espacios al aire libre más imponentes por sus amplios espacios verdes". También destacó la gastronomía y el comercio, poniendo énfasis en lugares como la Terminal de Ómnibus de Mendoza y los dos grandes centros comerciales (Mendoza Plaza Shopping y La Barraca).
Un mensaje a su pasado y al futuro
Luego de divertirse en el segmento de juegos: Victoria y Mike se pusieron a prueba en "Palabras al ritmo", donde la reina logró la consagración, llegó el momento más emotivo de la entrevista. La soberana observó una foto de su infancia y se dedicó unas palabras a sí misma: "A esa niña le diría que no deje de luchar por lo que quiere, que a veces cuesta pero se puede llegar. Que esté siempre para los que la quieren".
Con carisma y humildad como sus principales banderas, la soberana se encamina hacia el Acto Central en un año especial: se cumplen 90 años de historias vendimiales.
"Son nueve décadas de honrar el fruto de nuestra tierra y a la gente que trabaja", concluyó, invitando a todo el pueblo mendocino a vivir esta edición con la misma pasión que ella transmite.