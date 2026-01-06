6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Cultura y festivales

Tupungato abre sus puertas a su Fiesta de la Vendimia: música, tradición y votación del público

La propuesta busca tocar las fibras de cada vecino de Tupungato y fortalecer el rol de la comunidad en la elección de la Reina y Virreina.

Las siete candidatas a soberana departamental de Tupungato.

Las siete candidatas a soberana departamental de Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

El departamento de Tupungato se prepara para vivir una nueva edición de su Fiesta de la Vendimia. "Historias de pueblo y vecinos" tocará las fibras más íntimas de los tupungatinos, a través de un relato que busca resaltar su identidad. Pili Páez y Héctor Gomina son los encargados de dirigir a los artistas locales y del Valle de Uco que fueron elegidos en los casting que se realizaron para cada disciplina.

Las actividades vendimiales comienzan el domingo 1 de febrero, cuando las 7 candidatas recorran la Avenida Belgrano en la tradicional Vía Blanca de las Reinas. En tanto que el espectáculo central será el sábado 7 de febrero en el Teatro Griego Municipal.

Lee además
Gustavo Aguilera y Tadeo García Zalazar recorrieron las obras de los jardines. video
Educación inclusiva

Tupungato se prepara para la obligatoriedad de la sala de 3 años
Los Reyes Magos en Tunuyán.
Tradición y alegría

Caravana de Reyes Magos: alegría y tradición en los barrios de Tunuyán

Candidatas a Reina Vendimial de Tupungato

Candidata N° 1: Giuliana Platese – San José

Candidata N° 2: Rocío Espósito – La Carrera

Candidata N° 3: Jesica Cisterna – Ciudad

Candidata Nº 4: Dafina Cuello – El Peral

Candidata N° 5: Martina Torres – La Arboleda

Candidata Nº 6: Micaela Galdame – Gualtallary

Candidata Nº 7: Lourdes Cassatta – Villa Bastías

Proceso de votación en Tupungato

Como cada año el 100 % de los votos para la elección de la Reina y Virreina Departamental estará a cargo del público. Durante la previa de la fiesta, un escribano público realizará el sorteo de dos números de una cifra mediante sistema de bolillero.

Las personas mayores de 18 años cuya terminación de DNI coincida con alguno de los números sorteados podrán emitir su voto presentando DNI físico, DNI digital (Mi Argentina) o pasaporte. Se prevé un mínimo de 100 y un máximo de 150 votos. En caso de empate, se realizará un nuevo sorteo de un dígito y la definición se dará con 11 votos adicionales del público presente.

El jurado fiscalizador estará integrado por un escribano público designado por el Ejecutivo, un secretario de Gobierno, dos concejales departamentales, dos representantes de las candidatas distritales (elegidos por sorteo), un miembro de prensa, un representante de la Dirección de Cultura y un integrante del área de Cómputos.

Romina Pinti, directora de Cultura de Tupungato dio mayores detalles de la Fiesta de la Vendimia

Embed - Vendimia departamental: Tupungato se prepara para vivir "Historias de pueblo y vecinos"

Temas
Seguí leyendo

La Municipalidad de Mendoza moderniza veredas y fachadas en escuelas y edificios municipales

Los videos de la fuerte granizada en Real del Padre: el gobierno resarcirá a los productores

Presupuesto 2026 aprobado: San Rafael destinará el 25% de los recursos a obras públicas

En Godoy Cruz capacitación, prevención y compromiso con el cuidado comunitario

Rock con Vos: música en vivo bajo las estrellas en el Parque Metropolitano Sur

El Parque San Vicente en Godoy Cruz se prepara para la Vendimia con sus nuevos protagonistas

San Rafael inicia el año con un 60% de ocupación turística

Última oportunidad para cargar tickets y participar del sorteo de "Comprá en las Fiestas"

LO QUE SE LEE AHORA
Fuerte caída en granizo en Real del Padre: daños en zonas cultivadas
Temporal

Los videos de la fuerte granizada en Real del Padre: el gobierno resarcirá a los productores

Las Más Leídas

Sigue el calor en Mendoza este martes. Conocé el pronóstico del tiempo.
El clima

Calor, Zonda y tormentas: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero en Mendoza

El piloto mendocino continúa con pronóstico reservado y su estado de salud es delicado
Tras 17 días de internación en Mendoza

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores
Atención conductores

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores

Las fuerzas de seguridad encontraron el cadáver de la mujer desaparecida. video
Investigan las causas

Malargüe: tras diez días de búsqueda, hallaron sin vida a Emma Rosa Guajardo en un campo

Guaymallén: personal de Policía Científica y la Fiscalía de Homicidios trabaja en el lugar de los hechos.
Investigación

Guaymallén: encontraron el cuerpo de una mujer en el interior de una acequia