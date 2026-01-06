Tupungato abre sus puertas a su Fiesta de la Vendimia: música, tradición y votación del público

El departamento de Tupungato se prepara para vivir una nueva edición de su Fiesta de la Vendimia . "Historias de pueblo y vecinos" tocará las fibras más íntimas de los tupungatinos, a través de un relato que busca resaltar su identidad. Pili Páez y Héctor Gomina son los encargados de dirigir a los artistas locales y del Valle de Uco que fueron elegidos en los casting que se realizaron para cada disciplina.

Las actividades vendimiales comienzan el domingo 1 de febrero , cuando las 7 candidatas recorran la Avenida Belgrano en la tradicional Vía Blanca de las Reinas. En tanto que el espectáculo central será el sábado 7 de febrero en el Teatro Griego Municipal.

Candidata N° 3: Jesica Cisterna – Ciudad

Candidata Nº 4: Dafina Cuello – El Peral

Candidata N° 5: Martina Torres – La Arboleda

Candidata Nº 6: Micaela Galdame – Gualtallary

Candidata Nº 7: Lourdes Cassatta – Villa Bastías

Proceso de votación en Tupungato

Como cada año el 100 % de los votos para la elección de la Reina y Virreina Departamental estará a cargo del público. Durante la previa de la fiesta, un escribano público realizará el sorteo de dos números de una cifra mediante sistema de bolillero.

Las personas mayores de 18 años cuya terminación de DNI coincida con alguno de los números sorteados podrán emitir su voto presentando DNI físico, DNI digital (Mi Argentina) o pasaporte. Se prevé un mínimo de 100 y un máximo de 150 votos. En caso de empate, se realizará un nuevo sorteo de un dígito y la definición se dará con 11 votos adicionales del público presente.

El jurado fiscalizador estará integrado por un escribano público designado por el Ejecutivo, un secretario de Gobierno, dos concejales departamentales, dos representantes de las candidatas distritales (elegidos por sorteo), un miembro de prensa, un representante de la Dirección de Cultura y un integrante del área de Cómputos.

Romina Pinti, directora de Cultura de Tupungato dio mayores detalles de la Fiesta de la Vendimia