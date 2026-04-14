14 de abril de 2026
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Tupungato

Tupungato celebra el Día Mundial del Malbec con una experiencia entre vinos y astroturismo

La actividad combinará vinos de altura, cocina regional y astroturismo en un entorno único de Tupungato.

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Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Día Mundial del Malbec, Tupungato celebrará el próximo 17 de abril a las 19.00 horas una experiencia única que combinará vino, gastronomía y astroturismo en el restaurante La Isabel Casona de Campo.

La propuesta invita a disfrutar de una visión privilegiada del cielo tupungatino, acompañada de degustaciones de la cepa emblemática de Mendoza y sabores de la cocina local.

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La fecha conmemora un hito clave para la vitivinicultura nacional: el 17 de abril de 1853 se fundó en Mendoza la primera Quinta Normal y Escuela de Agricultura —hoy Facultad de Ciencias Agrarias—, marcando el inicio del cultivo del Malbec en el país. Este impulso fue promovido por Domingo Faustino Sarmiento, junto al agrónomo francés Michel Aimé Pouget, quien introdujo el varietal en suelo mendocino.

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Desde 2011, y por iniciativa de Wines of Argentina, cada 17 de abril se celebra el Día Mundial del Malbec, una oportunidad para destacar la identidad vitivinícola del país.

Tupungato, reconocido como la Capital de los Vinos de Altura

En este contexto, la actividad en Tupungato se presenta como una experiencia sensorial integral, donde los asistentes podrán degustar vinos de Bodega Nono Coletto mientras participan de una propuesta de astroturismo.

Cabe destacar que Tupungato, reconocido como la Capital de los Vinos de Altura, cuenta con un importante posicionamiento internacional gracias a la calidad de sus Malbec. Bodegas como Atamisque, Zorzal Wines, Finca Sophenia, Masi Tupungato, La Azul y Jean Bousquet han obtenido premios y reconocimientos que consolidan al departamento como un destino clave del enoturismo argentino.

Para participar, es necesario inscribirse previamente en el Informador Turístico (Av. Belgrano 1060), de 9.00 a 18.00 horas, o comunicarse vía WhatsApp al 2622 52-0788. Quienes deseen cenar en el lugar también podrán reservar un menú especial que incluirá lomo a la parrilla.

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