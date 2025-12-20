Guaymallén vivió una gran fiesta y coronó a Victoria de Dorrego

20 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Guaymallén celebró a su gente y sus tradiciones en el Predio de la Virgen, donde se eligió a la nueva reina departamental. Repasá todos los detalles.

Por Sitio Andino Departamentales

Este viernes, desde las 20.30, el Predio de la Virgen fue el escenario de una nueva edición de Guaymallén de mis Amores”, la fiesta departamental con la que el Municipio rindió homenaje a sus artistas, a los trabajadores de la tierra y a quienes forjaron la identidad de un territorio profundamente ligado a sus tradiciones.

Guaymallén celebró sus tradiciones y eligió nueva reina

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la proclamación de la nueva reina, definida a través de un sistema de votación online y el tradicional “canto” de las adhesiones obtenidas por cada candidata. El mecanismo mantuvo el suspenso hasta el final, tal como lo habían solicitado los vecinos, ya que los votos emitidos previamente por la comunidad y la comisión organizadora se conocieron recién durante el acto central.

De este modo, fue coronada Victoria Segura Walrond, representante del distrito Dorrego, quien obtuvo el 19,4 % de los votos. En segundo lugar se ubicó Natalia Sánchez, de Jesús Nazareno, con el 15,3 %, mientras que el tercer puesto fue para Camila Botacaulli, de San Francisco del Monte, con el 12,4 %, quien además fue elegida como Reina de la Capital del Espumante.

Las primeras palabras de Victoria tras ser coronada en Guaymallén

La flamante reina, María Victoria Segura Walrond, es técnica química y estudiante de Bioquímica. Representante del distrito Dorrego, destacó a Guaymallén como una tierra fértil y productiva, reconocida por la producción de hortalizas y como Capital del Vino Espumante.

En su mensaje, expresó su compromiso de representar a los trabajadores, emprendedores y productores que impulsan el crecimiento del departamento, y remarcó que la Vendimia es mucho más que una celebración: es identidad, cultura y tradición.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de la comunidad e invitó a los vecinos a continuar celebrando juntos, honrando el esfuerzo de los viticultores y la historia viva de Guaymallén, en un año especial que marca los 90 años de la Vendimia departamental.

Además de la soberana, las demás representantes electas compartieron mensajes atravesados por el compromiso, el sentido de pertenencia y una mirada puesta en el futuro.

Por su parte, Natalia Sánchez, representante del distrito Jesús Nazareno, es desarrolladora de software y estudiante de Informática. Con orgullo por su comunidad, manifestó su voluntad de aportar compromiso, dedicación e innovación para acompañar el crecimiento del departamento.

