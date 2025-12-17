Guaymallén avanza con el Parque Solar: Emesa lanzó el llamado a concurso

Emesa abre el concurso público para que la construcción del Parque Solar Guaymallén , que se instalará en el predio del vertedero de residuos que el Municipio de Guaymallén cerró en junio pasado. La Empresa Mendocina de Energía (Emesa) anunció que los pliegos estarán disponibles para consultas de las empresas interesadas a partir del 30 de diciembre y hasta el 5 de febrero de 2026 . De esta manera se cumple otra paso más en la concreción del proyecto de la Municipalidad de Guaymallén para transformar el basural de Puente de Hierro en un centro generador de energía limpia .

Los pedidos de consultas podrán realizarse hasta el 3 de febrero de 2026, al correo electrónico [email protected] , indicando en el asunto “Consultas PS Guaymallén”. El pliego se puede consultar haciendo click acá .

El 10 de febrero de 2026 a las 14.30 vence el plazo para presentar las propuestas de las empresas interesadas en construir el Parque Solar Guaymallén. La presentación se debe realizar en la sede de Emesa, Patricias Mendocinas 1285 de la Ciudad de Mendoza.

El 15 de octubre pasado, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente , y el gerente general de EMESA, Mauricio Pinti, firmaron un convenio por el que la Municipalidad de Guaymallén encarga a Emesa la ejecución y realización de estudios de prefactibilidad, gestiones técnicas y administrativas para la confección del Pliego de Especificaciones Técnicas para la provisión, instalación, supervisión y habilitación de un Sistema Fotovoltaico de Generación Distribuida “con la finalidad de mejorar el aprovechamiento de energía eléctrica de fuentes renovables, su difusión y concientización en la comunidad”.

El proyecto del Parque Solar Guaymallén fue anunciado en septiembre

El proyecto del Parque Solar Guaymallén fue anunciado oficialmente el 30 de septiembre pasado durante la presentación del Plan Bienal de Obra Pública de Guaymallén en el Hotel Hilton, con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo.

La potencia del Sistema Voltaico de Generación Distribuida será de aproximadamente 5,4 MW de potencia. Con esa generación se cubrirán las necesidades energéticas de todos los servicios municipales. “Es un parque solar para el autoconsumo, que va a generar la energía eléctrica que consume el municipio para funcionar y para la prestación de todos los servicios municipales, incluyendo la energía que consumimos para prestar el servicio del alumbrado público. Con esta iniciativa, Guaymallén será el primer y único municipio de la Argentina en contar con un parque solar de estas características, el más grande del país bajo el esquema de generación distribuida”, destacó Calvente.

Por su parte, Mauricio Pinti destacó “el trabajo articulado que estamos haciendo con el municipio para desarrollar un parque solar propio, el más grande del país, que va a autoabastecer con energía limpia el consumo que genera y de esa manera directamente bajar su huella de carbono”.

Por este convenio, Emesa llevará adelante todas las tareas necesarias para la ejecución y puesta en marcha del parque solar, en un sistema de construcción «llave en mano», que una vez finalizada la obra la entregará a la Municipalidad de Guaymallén. “Nosotros ya hemos realizado anteproyecto con el INTI, el que nos permitió determinar la factibilidad técnica, factibilidad económica y las características principales del parque. El objetivo es que a fin de este mes o principio de noviembre tengamos ya el proyecto y los pliegos listos para iniciar el proceso licitatorio”.

Emesa tiene vasta experiencia en el desarrollo de proyectos solares en la provincia: El Quemado, que actualmente construye YPF Luz, el del Pasip en Palmira y el Parque Solar Godoy Cruz.

La Municipalidad de Guaymallén ya realizó los estudios de suelo para saber si el terreno podrá soportar la estructura que sostendrá a los futuros paneles solares y resistir vientos y lluvias. Los estudios, conocidos como "Pull Out Test", dio resultados alentadores, ya que los perfiles metálicos hincados en el terreno, a 2,20 metros de profundidad, resistieron bien las tensiones a las que fueron sometidos.