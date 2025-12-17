Devastadora estafa a un jubilado: se hicieron pasar por su hija y le robaron 21 mil dólares

Un adulto mayor de 81 años fue víctima de una estafa telefónica en Guaymallén.

Por Celeste Funes







Un adulto mayor de 81 años fue víctima de una estafa telefónica en Guaymallén, donde delincuentes lograron engañarlo haciéndose pasar por su hija. Mediante un ardid vinculado al supuesto cambio de dólares, le sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo.

Guaymallén: se hicieron pasar por su hija y le vaciaron los ahorros El suceso tuvo lugar alrededor de las 22:50, en la vivienda de la víctima ubicada en el barrio Unimev. De acuerdo con información oficial, el hombre recibió un llamado telefónico de una persona que se hizo pasar por su hija. Durante la comunicación, le indicó que debía cambiar la serie de dólares que tenía guardados y que un masculino pasaría por su domicilio para retirarlos.

Minutos más tarde, se presentó en el lugar un hombre vestido con traje, quien aseguró venir de parte de su hija. Convencido de la veracidad del relato, el adulto mayor le entregó 21.000 dólares y 5.000.000 de pesos, tras lo cual el sujeto se retiró del domicilio.

Luego de transcurridos algunos minutos, el damnificado logró comunicarse con su hija, quien le manifestó que nunca lo había llamado ni enviado a ninguna persona. En ese momento, el hombre advirtió que había sido víctima de una estafa.

La causa quedó en manos del Dr. Matías Abeiro, de la Oficina Fiscal Guaymallén, quien dispuso que la víctima realizara la denuncia presencial y ordenó las actuaciones de rigor para avanzar con la investigación e intentar dar con el autor del engaño.