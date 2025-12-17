17 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Ocurrió en Guaymallén

Devastadora estafa a un jubilado: se hicieron pasar por su hija y le robaron 21 mil dólares

Un hombre de 81 años fue víctima de una estafa telefónica en Guaymallén y entregó miles de dólares a un desconocido. También le sustrajo millones de pesos.

Un adulto mayor de 81 años fue víctima de una estafa telefónica en Guaymallén.

Un adulto mayor de 81 años fue víctima de una estafa telefónica en Guaymallén.

 Por Celeste Funes

Un adulto mayor de 81 años fue víctima de una estafa telefónica en Guaymallén, donde delincuentes lograron engañarlo haciéndose pasar por su hija. Mediante un ardid vinculado al supuesto cambio de dólares, le sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo.

Guaymallén: se hicieron pasar por su hija y le vaciaron los ahorros

El suceso tuvo lugar alrededor de las 22:50, en la vivienda de la víctima ubicada en el barrio Unimev. De acuerdo con información oficial, el hombre recibió un llamado telefónico de una persona que se hizo pasar por su hija. Durante la comunicación, le indicó que debía cambiar la serie de dólares que tenía guardados y que un masculino pasaría por su domicilio para retirarlos.

Lee además
La AFA tiene varios frentes abiertos.
PROBLEMAS

Causa AFA: cómo operaban los camiones de caudales que compró el dueño de Sur Finanzas
La fiscalía lo imputó por el delito de estafa genérica en 24 causas
Polo judicial

La Justicia imputó al dueño de "Ok Eventos" por 24 causas de estafa

Minutos más tarde, se presentó en el lugar un hombre vestido con traje, quien aseguró venir de parte de su hija. Convencido de la veracidad del relato, el adulto mayor le entregó 21.000 dólares y 5.000.000 de pesos, tras lo cual el sujeto se retiró del domicilio.

Luego de transcurridos algunos minutos, el damnificado logró comunicarse con su hija, quien le manifestó que nunca lo había llamado ni enviado a ninguna persona. En ese momento, el hombre advirtió que había sido víctima de una estafa.

La causa quedó en manos del Dr. Matías Abeiro, de la Oficina Fiscal Guaymallén, quien dispuso que la víctima realizara la denuncia presencial y ordenó las actuaciones de rigor para avanzar con la investigación e intentar dar con el autor del engaño.

Temas
Seguí leyendo

Choque entre camioneta y moto en Godoy Cruz terminó con un herido de gravedad

Desbaratan una banda de estafas virtuales liderada por presos

Video: un camión de alto tonelaje chocó en alta montaña y complicó el tránsito en Ruta 60

Violento robo en Guaymallén: lo interceptaron en moto y le sacaron $4 millones

Dramático choque en Tupungato: una ciclista terminó hospitalizada tras ser embestida

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Un conductor sufrió un accidente en Potrerillos y provocó la obstrucción de media calzada

Crimen en Almafuerte: condenaron a dos presos por matar a un joven con el método "hornito"

LO QUE SE LEE AHORA
Guaymallén: un hombre le disparó al perro que atacó a su hijo.
Ataque y disparos

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Las Más Leídas

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025
A tener en cuenta

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025

La condena se dictó este martes en el marco de un juicio abreviado
Juicio abreviado

Crimen en Almafuerte: condenaron a dos presos por matar a un joven con el método "hornito"

Guaymallén: un hombre le disparó al perro que atacó a su hijo.
Ataque y disparos

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos. Imagen generada con IA
preocupación

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

Te Puede Interesar

El plan con el que la DGE redujo drásticamente los niveles críticos en las aulas de Mendoza.
Balance

El plan con el que la DGE redujo drásticamente los niveles críticos en las aulas de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Vargas Arizu sobre la desregulación del CIU: Me parece una tozudez libertaria
En desacuerdo

Vargas Arizu sobre la desregulación del CIU: "Me parece una tozudez libertaria"

Por Sofía Pons
Los viñateros de Mendoza salieron fuerte en defensa de la vitivinicultura
Desregulación

Vitivinicultura: Fuerte rechazo de los viñateros mendocinos a los dichos de Federico Sturzenegger

Por Marcelo López Álvarez