El plan con el que la DGE redujo drásticamente los niveles críticos en las aulas de Mendoza.

El titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Salazar , presentó ante la Legislatura Provincial el informe anual del Plan Estratégico de Alfabetización y Desarrollo de las Habilidades Matemáticas (PEAM) . Los datos revelan una reducción significativa de los "niveles críticos" en los alumnos de la provincia de Mendoza y el éxito del primer censo provincial de Matemáticas.

La evaluación alcanzó un volumen masivo, consolidando una base de datos fundamental para la toma de decisiones pedagógicas. En total, participaron 339.000 estudiantes pertenecientes a 1.259 escuelas de todos los niveles y modalidades.

El desglose de la población evaluada se distribuyó de la siguiente manera:

Uno de los puntos más destacados del informe fue el avance en materia de Lengua. Según explicó el titular de la DGE , Mendoza ha logrado romper la tendencia de años anteriores donde los niveles críticos de aprendizaje rondaban el 35%.

Reducción de niveles críticos: el año inició con un 20% de estudiantes en niveles críticos y, tras las intervenciones pedagógicas, se cerró el ciclo con menos del 10% en promedio entre primaria y secundaria.

Acciones focalizadas: el sistema de censos de fluidez y comprensión lectora (realizado tres veces al año) permite que cada escuela identifique a los alumnos con dificultades y aplique tareas de recuperación inmediatas.

El desafío de las Matemáticas: un giro de 180 grados

Por primera vez, Mendoza realizó un Censo de Matemáticas a todos los estudiantes de la provincia, permitiendo un diagnóstico preciso de una de las áreas más sensibles del sistema educativo nacional.

"En Secundaria teníamos un resultado muy preocupante con más del 80% en nivel crítico; hoy hemos logrado bajar esa cifra al 60%. Es una mejora del 20% en secundaria y superior al 30% en primaria", destacó García Salazar.

García Zalazar, además, señaló que los puntos más complejos se encuentran en los últimos años del Secundario, donde los problemas de base se arrastran desde el inicio del ciclo.

Para combatir esto, la DGE implementó horas adicionales de recuperación de saberes y la entrega de resultados en tiempo récord (15 días) para que los docentes puedan actuar rápidamente sobre los casos críticos.

Lo que viene: tecnología, libros y conectividad

De cara al próximo ciclo lectivo, la DGE anunció una fuerte inversión para profundizar estos resultados:

Plataformas gamificadas: se ampliará el uso de plataformas de aprendizaje basadas en juegos. Actualmente se usan en el 30% de las escuelas y se aspira a llegar al 80% el próximo año .

Infraestructura digital: el objetivo es que el 27% de las escuelas cuenten con conectividad de alta velocidad y aulas digitales móviles.

Material didáctico: se sumará la entrega de kits específicos de matemáticas a la ya existente distribución de libros, que este año alcanzó a 70.000 chicos de sala de 5 a 3er grado.

Incentivos docentes: Se continuará con el ítem de "arraigo" para premiar la estabilidad docente en una misma institución y se mantendrán las capacitaciones remuneradas los días sábados.

Integración regional: el bloque Cuyo

Por otro lado, el funcionario indicó que Mendoza firmó un convenio con San Juan y San Luis para unificar bibliografía, plataformas digitales y sistemas de monitoreo.

"Esta alianza permitirá comparar datos de rendimiento en todo Cuyo y estandarizar la calidad educativa de la región", explicó.

Finalmente, García Zalazar adelantó que en marzo se conocerán los resultados de las pruebas internacionales PISA, mientras que entre septiembre y octubre de 2024 se realizarán las pruebas nacionales APRENDER, donde se espera que la provincia refleje estos indicadores de mejora.