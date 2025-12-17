17 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Balance

El plan con el que la DGE redujo drásticamente los niveles críticos en las aulas de Mendoza

El titular de la Dirección General de Escuelas dio a conocer los resultados del Plan Estratégico de Alfabetización y Desarrollo de las Habilidades Matemáticas.

El plan con el que la DGE redujo drásticamente los niveles críticos en las aulas de Mendoza.

El plan con el que la DGE redujo drásticamente los niveles críticos en las aulas de Mendoza.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Natalia Mantineo

El titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Salazar, presentó ante la Legislatura Provincial el informe anual del Plan Estratégico de Alfabetización y Desarrollo de las Habilidades Matemáticas (PEAM). Los datos revelan una reducción significativa de los "niveles críticos" en los alumnos de la provincia de Mendoza y el éxito del primer censo provincial de Matemáticas.

La evaluación alcanzó un volumen masivo, consolidando una base de datos fundamental para la toma de decisiones pedagógicas. En total, participaron 339.000 estudiantes pertenecientes a 1.259 escuelas de todos los niveles y modalidades.

Lee además
Mendoza castiga al bullying: comienzan a multar a padres de alumnos que ejerzan acoso escolar.
Boletín Oficial

Mendoza castiga al bullying: comienzan a multar a padres de alumnos que ejerzan acoso escolar
La DGE moderniza y acorta una tecnicatura para impulsar la salida laboral inmediata.
Renovación

La DGE moderniza y acorta otra tecnicatura para impulsar la salida laboral inmediata

El desglose de la población evaluada se distribuyó de la siguiente manera:

  • Primaria: 212.630 alumnos (863 escuelas).

  • Secundaria Orientada: 91.533 alumnos (396 escuelas).

  • Secundaria Técnica: 35.310 alumnos.

Entrevista Tadeo Garcia Zalazar
DGE: Tadeo garcía Zalazar presentó el balance anual del Plan Provincial de Alfabetización.

DGE: Tadeo garcía Zalazar presentó el balance anual del Plan Provincial de Alfabetización.

DGE: resultados positivos en Alfabetización y Comprensión Lectora

Uno de los puntos más destacados del informe fue el avance en materia de Lengua. Según explicó el titular de la DGE, Mendoza ha logrado romper la tendencia de años anteriores donde los niveles críticos de aprendizaje rondaban el 35%.

  • Reducción de niveles críticos: el año inició con un 20% de estudiantes en niveles críticos y, tras las intervenciones pedagógicas, se cerró el ciclo con menos del 10% en promedio entre primaria y secundaria.

Embed
Embed

  • Acciones focalizadas: el sistema de censos de fluidez y comprensión lectora (realizado tres veces al año) permite que cada escuela identifique a los alumnos con dificultades y aplique tareas de recuperación inmediatas.

El desafío de las Matemáticas: un giro de 180 grados

Por primera vez, Mendoza realizó un Censo de Matemáticas a todos los estudiantes de la provincia, permitiendo un diagnóstico preciso de una de las áreas más sensibles del sistema educativo nacional.

"En Secundaria teníamos un resultado muy preocupante con más del 80% en nivel crítico; hoy hemos logrado bajar esa cifra al 60%. Es una mejora del 20% en secundaria y superior al 30% en primaria", destacó García Salazar.

Embed

García Zalazar, además, señaló que los puntos más complejos se encuentran en los últimos años del Secundario, donde los problemas de base se arrastran desde el inicio del ciclo.

Para combatir esto, la DGE implementó horas adicionales de recuperación de saberes y la entrega de resultados en tiempo récord (15 días) para que los docentes puedan actuar rápidamente sobre los casos críticos.

Lo que viene: tecnología, libros y conectividad

De cara al próximo ciclo lectivo, la DGE anunció una fuerte inversión para profundizar estos resultados:

  • Plataformas gamificadas: se ampliará el uso de plataformas de aprendizaje basadas en juegos. Actualmente se usan en el 30% de las escuelas y se aspira a llegar al 80% el próximo año.

  • Infraestructura digital: el objetivo es que el 27% de las escuelas cuenten con conectividad de alta velocidad y aulas digitales móviles.

  • Material didáctico: se sumará la entrega de kits específicos de matemáticas a la ya existente distribución de libros, que este año alcanzó a 70.000 chicos de sala de 5 a 3er grado.

  • Incentivos docentes: Se continuará con el ítem de "arraigo" para premiar la estabilidad docente en una misma institución y se mantendrán las capacitaciones remuneradas los días sábados.

lectura, fluidez lectora, escuela - 521710
Se realizará entrega de libros, tal como ocurrió este ciclo lectivo.

Se realizará entrega de libros, tal como ocurrió este ciclo lectivo.

Integración regional: el bloque Cuyo

Por otro lado, el funcionario indicó que Mendoza firmó un convenio con San Juan y San Luis para unificar bibliografía, plataformas digitales y sistemas de monitoreo.

"Esta alianza permitirá comparar datos de rendimiento en todo Cuyo y estandarizar la calidad educativa de la región", explicó.

Finalmente, García Zalazar adelantó que en marzo se conocerán los resultados de las pruebas internacionales PISA, mientras que entre septiembre y octubre de 2024 se realizarán las pruebas nacionales APRENDER, donde se espera que la provincia refleje estos indicadores de mejora.

Temas
Seguí leyendo

La fórmula con la que la DGE logró mejores rendimientos en las aulas de Mendoza

La DGE renovó el plan de estudio de una tecnicatura clave en Educación y con gran salida laboral

RAG vs reentrenamiento: elegir la arquitectura de búsqueda de IA corporativa en 2026

Padres responsables: cómo impacta la responsabilidad parental en casos de bullying

Cuando la solidaridad se viste de compromiso: Feria Americana del Club de Leones de Luján de Cuyo

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

Guía completa de Fruit Cocktail: símbolos, reglas y cómo ganar

Descubrí cómo cuidar el cabello y lograr que las mechas fantasía duren más

LO QUE SE LEE AHORA
Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos. Imagen generada con IA
preocupación

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

Las Más Leídas

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025
A tener en cuenta

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025

La condena se dictó este martes en el marco de un juicio abreviado
Juicio abreviado

Crimen en Almafuerte: condenaron a dos presos por matar a un joven con el método "hornito"

Guaymallén: un hombre le disparó al perro que atacó a su hijo.
Ataque y disparos

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos. Imagen generada con IA
preocupación

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

Te Puede Interesar

El plan con el que la DGE redujo drásticamente los niveles críticos en las aulas de Mendoza.
Balance

El plan con el que la DGE redujo drásticamente los niveles críticos en las aulas de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Vargas Arizu sobre la desregulación del CIU: Me parece una tozudez libertaria
En desacuerdo

Vargas Arizu sobre la desregulación del CIU: "Me parece una tozudez libertaria"

Por Sofía Pons
Los viñateros de Mendoza salieron fuerte en defensa de la vitivinicultura
Desregulación

Vitivinicultura: Fuerte rechazo de los viñateros mendocinos a los dichos de Federico Sturzenegger

Por Marcelo López Álvarez