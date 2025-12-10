La fórmula con la que la DGE logró mejores rendimientos en las aulas de Mendoza.

El titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar , brindó un panorama optimista sobre los resultados del ciclo lectivo 2025 en la provincia de Mendoza . Este anticipo lo dio a conocer a pocos días de la presentación formal del balance anual, previsto para el próximo 17 de diciembre, en la Legislatura.

Si bien el fundionario reconoció que la provincia aún está "lejos del óptimo" , afirmó categóricamente que los resultados son "mucho mejor que años anteriores" y evidencian una trayectoria de mejora en el sistema educativo.

El informe completo incluirá por primera vez un censo ampliado que no solo medirá el tradicional Plan Provincial de Alfabetización (con resultados de Lengua, Comprensión y Fluidez lectora), sino que también incorporará la medición de Matemática .

García Zalazar reveló que, por primera vez, se ha realizado un censo de Matemática para todos los estudiantes de la provincia , abarcando tanto la educación Primaria como la Secundaria , mediante grados muestrales y censales.

Lengua: el funcionario anticipó que el área de Lengua tuvo "un muy buen año" , lo que confirma que la estrategia implementada y sostenida en el tiempo está dando resultados.

Matemática: García Zalazar fue claro al señalar que Matemática "sigue siendo el punto a desarrollar más esfuerzos, más desafíos, más capacitación e información". La incorporación de este censo permitirá aplicar la estrategia probada en Lengua al área de Matemática, buscando sostener la mejora a lo largo del tiempo.

Estudiar matematicas - 303820 Para García Zalazar, mejorar en el área de Matemática es el gran desafío de la DGE.

La fórmula del éxito

Un dato crucial que se desprende de los avances preliminares es la efectividad de la intervención focalizada.

Al dar cuenta de la fórmula del éxito, García Zalazar detalló que "se observa una clara diferencia en el rendimiento en aquellas escuelas donde hemos tenido una intervención con capacitación docente, con equipamiento, con uso de plataformas. Allí, los resultados son mejores que en aquellos establecimientos que no han tenido ese combo de ayuda o de seguimiento".

formación docentes mendoza.jpg En las escuelas en las que hubo capacitación docente, entre otras estrategias pedagógicas, los resultados fueron mejores.

El valor principal del censo es, precisamente, la capacidad de focalizar recursos de manera precisa. Los resultados permitirán identificar "específicamente en cada escuela de la provincia, cuáles necesitan más ayudas en cantidad y en calidad de enseñanza".

Esta estrategia basada en evidencia, que ya demostró ser efectiva en Lengua, es la que se aplicará ahora de manera intensiva en Matemática para que los estudiantes comiencen a rendir mejor en la materia.

Esto es solo un anticipo de lo que el próximo 17 de diciembre se conocerá en la Casa de las Leyes, con datos precisos de los censos para que sean de público conocimiento.