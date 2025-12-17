Padres responsables: cómo impacta la responsabilidad parental en casos de bullying

El bullying y los conflictos escolares vuelven a poner en foco un aspecto clave, y es nada menos que el rol de las familias . Más allá de lo que ocurre dentro del aula, la ley provincial establece responsabilidades claras para madres y padres cuando los hechos de sus hijos generan daños , incluso en el ámbito educativo .

Para profundizar en el tema, la doctora Matilde Pronotto , de Espacio FUNDAR , visitó los estudios de TVA y explicó cómo se abordan los casos de acoso y conflictos dentro de las escuelas . Rememorando el caso de más de 100 alumnos sancionados en una escuela de Godoy Cruz , Pronotto respondió a una pregunta central : ¿hasta dónde alcanza la responsabilidad de los padres frente a los hechos protagonizados por sus hijos?

Balance El plan con el que la DGE redujo drásticamente los niveles críticos en las aulas de Mendoza

Con la reciente modificación del Código Civil provincial , con la aprobación de la Ley 9682 , explicó cómo será la forma en que los padres ahora serán sancionados en caso de que sus hijos incurran en actos de acoso escolar : “ Ya no hablamos de patria potestad -el conjunto de derechos y deberes que los padres tenían sobre sus hijos-; ahora hablamos de responsabilidad parental ”.

Pronotto explicó que ese concepto está incorporado en la normativa de responsabilidad civil , de modo que ante hechos dañosos provocados por un menor los padres pueden ser considerados responsables de forma solidaria. “Cuando decimos que los padres son responsables solidariamente, nos referimos a que comparten la obligación de responder por los daños causados por los hijos ”, aclaró.

La experta advirtió además que la ampliación de derechos de los menores va acompañada de una discusión sobre responsabilidades: “Los padres suelen preguntar por qué se amplían los derechos sin que eso venga acompañado de responsabilidades para los jóvenes ”, dijo, y destacó la necesidad de un acompañamiento más integral.

Pronotto subrayó los desafíos que enfrentan las familias cuando los casos trascienden lo educativo y llegan al ámbito judicial. “Muchos padres, preocupados por situaciones que se les escapan, consultan abogados o incluso hacen denuncias en la policía porque no saben cómo actuar ante este tipo de problemáticas ”, explicó.

Otro punto clave es el alcance temporal de la responsabilidad parental. Según la especialista, esa responsabilidad civil opera hasta que el hijo cumple 18 años. “No importa quién tenga el cuidado personal, eso no exime de la responsabilidad civil. Cuando existen daños a un tercero, mamá y papá responden solidariamente, independientemente de la guarda o del régimen de convivencia ”, afirmó Pronotto.

Mirá la entrevista completa: