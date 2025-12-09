9 de diciembre de 2025
La DGE renovó el plan de estudio de una tecnicatura clave en Educación y con gran salida laboral

La Dirección General de Escuelas busca garantizar la alta empleabilidad de los egresados de Mendoza, alineando su formación a las exigencias laborales actuales.

 Por Natalia Mantineo

A través de la Resolución N° 6539, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Dirección General de Escuelas (DGE), oficializó en la provincia de Mendoza la aprobación del nuevo plan de estudios para la carrera “Tecnicatura Superior en Preceptoría Escolar”. Se busca modernizar la formación a las exigencias laborales actuales.

DGE, moderniza el plan de estudio de una figura clave para la Educación

El nuevo diseño, que será de carácter jurisdiccional, se implementará en los Institutos de Educación Superior (IES) de gestión estatal y privada de la provincia de Mendoza, abarcando las regiones Centro, Norte, Sur, Valle de Uco y Este.

La medida se basa en la necesidad estratégica de fortalecer la gestión institucional y el apoyo a las trayectorias estudiantiles, tanto en modalidades presenciales como bimodales.

La resolución destaca que la formación del preceptor en el Nivel Superior es crucial para el sistema educativo. El rol requiere competencias específicas en áreas clave como:

  • Gestión académica.

  • Comunicación institucional.

  • Mediación de conflictos.

  • Acompañamiento pedagógico.

El objetivo es formar profesionales capaces de promover la autonomía del estudiante y la construcción de su proyecto personal de carrera, en un marco de formación situado y reflexivo.

Proceso colaborativo y consensuado

La Dirección de Educación Superior (DES) informó que el proceso de ajuste curricular fue altamente participativo. Incluyó instancias de consulta y construcción colaborativa con equipos docentes y coordinadores de las carreras de los IES, y contó con asistencia técnica del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).

Este trabajo mancomunado culminó en una propuesta que está alineada con toda la normativa vigente (Leyes N° 26.206, N° 24.521, N° 26.058 y N° 6.970, entre otras) y que incorpora los avances tecnológicos actuales, adecuando la formación a las exigencias de la educación contemporánea.

Próximos pasos

La resolución establece que, para la puesta en marcha, los institutos deberán obtener la autorización previa de la Dirección de Educación Superior para la matriculación de estudiantes.

Además, la DGE iniciará los trámites para solicitar al Ministerio de Educación de la Nación y al Consejo Federal de Educación el reconocimiento de la Validez Nacional del nuevo plan de estudios.

La actualización y el refuerzo de esta carrera, que se implementa en Mendoza desde 2004, responde directamente a la demanda social de contar con profesionales idóneos para acompañar de manera efectiva la trayectoria de los estudiantes en la Educación Superior.

