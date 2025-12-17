17 de diciembre de 2025
{}
PREOCUPACIÓN REGIONAL

Sin certezas para la próxima temporada, la industria conservera de San Rafael enciende alarmas

Sin certezas sobre la industria conservera, crece la preocupación en San Rafael por el posible impacto en miles de puestos de trabajo temporarios. Los detalles.

Sin certezas para la próxima temporada, la industria conservera de San Rafael enciende alarmas

Sin certezas para la próxima temporada, la industria conservera de San Rafael enciende alarmas

La industria conservera atraviesa un panorama complejo en San Rafael, marcado por la incertidumbre. Desde el Sindicato de la Alimentación advirtieron que la actividad podría verse seriamente afectada en los próximos meses, con menos plantas en funcionamiento y un fuerte impacto sobre el empleo.

El secretario general del gremio, Ricardo Bertero, explicó en diálogo con Noticiero Andino que uno de los factores que agrava la situación es el cierre de una empresa clave del sector. “Una de las industrias hojalateras más grandes del país estaba acá y cerró directamente”, señaló, y agregó que la importación de latas afecta a las empresas por los precios más bajos en los que se comercializan.

Producción regional

Bertero advirtió que la importación representa una amenaza para la industria conservera

Incertidumbre industrial y riesgo de empleo en San Rafael

Bertero detalló que la compra de hojalata es una inversión anticipada que las conserveras deben realizar desde mitad de año. “Las empresas empiezan a comprar la hojalata a partir de junio, y a eso se le suman las tarifas y costos”, indicó. En ese contexto, de las cinco industrias del departamento, “solo dos tienen confirmado que van a trabajar”.

El referente también advirtió que la parálisis del sector podría tener un fuerte impacto social. “Estamos hablando de que alrededor de 2.000 temporarios se quedarían sin trabajo”. Y agregó: “El trabajador espera la temporada para vivir un par de meses un poco mejor; después vienen las changas”. También cuestionó al Ejecutivo al señalar la falta de respaldo estatal frente a la situación.

