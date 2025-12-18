Historias de amor y tradición: Guaymallén celebra su Fiesta de la Vendimia 2026

Mañana viernes 19 de diciembre, desde las 20:30 horas, el Predio de la Virgen de Guaymallén será el escenario para la Fiesta de la Vendimia “Guaymallén de mis amores” , que promete ser un gran espectáculo . Además, los presentes podrán disfrutar de la oferta de food trucks y emprendedores, juegos en la carpa de Turismo y los servicios municipales de Salud.

El evento comenzará con la tradicional bendición de los frutos y -luego de la fiesta- se conocerán a las sucesoras de Donatella Borrini y Merlina Arreghini, Primera y Segunda Representante 2025, respectivamente; además de la nueva reina de la Capital del Espumante, que sucederá a Constanza Camallo . Para el cierre de la noche, dos grandes bandas folclóricas brindarán sus shows con música en vivo: La Doble Folklore y la Trova Menduka .

Dentro del talentoso equipo conformado para llevar adelante la puesta en escena, la dirección está a cargo de Virginia Paes y Héctor Gomina , el guion fue elaborado por la actriz Alicia Casares y la imagen de la fiesta fue diseñada por el artista Andrés Casciani. Además, participan alrededor de 120 artistas, entre músicos y bailarines, más el staff técnico.

“Guaymallén de mis amores” propone un viaje en el tiempo a través de pequeñas historias de amor, en diferentes épocas, en las que las palabras, los gestos y las distancias se transforman en puentes entre personas, pueblos y sus sueños en común.

“El guion habla de historias mínimas, de historias pequeñas, cotidianas, de amor; en general amor de pareja, pero está también el amor a la patria, el maternal, el familiar. Y estas historias pequeñas transcurren en distintas épocas, es decir, que van recorriendo la vida del departamento”, explicó Alicia Casares.

“En ese recorrido vemos las formas en que las parejas podían reunirse. Por ejemplo, en la época de la colonia la muchacha hablaba a través de la reja con el muchacho. En otras épocas, el amor era por cartas escritas. Y así hasta que llegamos a los teléfonos y los móviles de hoy. Lo novedoso es que mientras estas historias transcurren, se va haciendo un paralelo entre la vida de la gente y lo que sucede en el departamento”, agregó la guionista.

image

Imagen de la historia y el presente

Al igual que el año anterior, el diseñador de la imagen de la Vendimia de Guaymallén 2026 es el destacado artista visual Andrés Casciani, quien además de crear la gráfica, expondrá una muestra en vivo el día de la fiesta departamental.

En concordancia con Casares, el artista explicó que la imagen de la Vendimia la trabajó partiendo de la idea del amor y de las relaciones románticas, atravesadas por las diferentes épocas del desarrollo de Guaymallén y su contexto nacional y mundial.

“Los recursos son una combinación de técnicas tradicionales -es decir, que se reconocen trazos en lápiz, manchas de pintura, etcétera- con recursos digitales, que permiten que haya animación en vivo, diferentes movimientos dentro de la misma ilustración; lo cual también es una metáfora de estas historias de amor, estas historias profundamente humanas, atravesadas por los cambios tecnológicos, históricos y patrimoniales del departamento”, añadió Casciani.

Ficha técnica Fiesta de la Vendimia de Guaymallén

Dirección general y puesta en escena: Virginia Soledad Paes.

Coreógrafo general y puesta en escena: Héctor Gomina.

Asistente de Dirección: Alicia Casares.

Guion: Alicia Casares.

Coreógrafos: Carlos Trigo (folclore) y Flavia Marino (contemporáneo).

Dirección actoral: Federico Castro.

Contenido visual y pantallas: Ctrl+G Estudio Creativo – Leandro Asaguatte y Mara Cortinez Giménez.

Diseño de imagen: Andrés Casciani.

Dirección musical: Víctor Silione.

Diseño de vestuario: Marcelo Mengarelli.

Escenografía, utilería mayor y menor: El Galpón.

Arte lumínico: Darío Mad.

Asistentes de producción: Carlos Frías y Noelia Chamorro.

Producción técnica: Pablo Fernández y Sebastián Gómez.

Producción general: Carolina Vico.

Participaciones especiales en la Fiesta de la Vendimia de Guaymallén