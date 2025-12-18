Tunuyán inició la venta de entradas para el Festival Nacional de la Tonada 2026

Coti será el número central de la Tonada en Tunuyán.

Tunuyán puso en marcha la venta de entradas para la 44ª edición del Festival Nacional de la Tonada y la Fiesta de la Vendimia , que tendrá lugar del 30 de enero al 1° de febrero de 2026 en el Anfiteatro Municipal.

Las noches festivaleras comenzarán el viernes 30 de enero con la Fiesta Departamental de la Vendimia , que además de la elección y coronación de las soberanas departamentales de la Vendimia y de la Tonada, incluirá el cierre musical de Coti Sorokin.

Deporte y comunidad Maratón Aniversario de Tunuyán: resultados, ganadores y una convocatoria récord

Durante el sábado 31 de enero, la programación se centrará en la tonada y el folklore , con la presentación de Lázaro Caballero y Los Campedrinos, dos referentes de la música folklórica nacional.

Finalmente, la noche del domingo 1° de febrero tendrá como punto culminante el show de Abel Pintos , quien vuelve a pisar escenario tunuyanino con su mejor repertorio.

image

Entradas: precios, preventa y modalidades de compra del Festival Nacional de La Tonada

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de www.entradaweb.com.ar, con valores diferenciados según el día y el sector. La preventa estará vigente hasta el 25 de enero, mientras que a partir del 26 de enero se aplicarán los valores de venta general.

Viernes 30 de enero: Coti Sorokin

Sector preferencial: $25.000 en preventa | $35.000 desde el 26/01 y el día del evento

Sector general: ingreso con un alimento no perecedero

Sábado 31 de enero: Lázaro Caballero y Los Campedrinos

Preferencial: $20.000 en preventa | $25.000 venta

General: $12.000 en preventa | $15.000 venta

Domingo 1° de febrero: Abel Pintos

Preferencial A: $40.000 en preventa | $50.000 venta

Preferencial B: $30.000 en preventa | $40.000 venta

General: $15.000 en preventa | $20.000 venta

Especial para tunuyaninos

image

Además, las personas residentes en Tunuyán contarán con tarifas diferenciales para las noches del sábado y domingo. Las entradas para tunuyaninos se venderán en la boletería del Auditorio Municipal, del 26 al 30 de enero, presentando DNI con domicilio en Tunuyán, con valores de $10.000 para el sábado y $15.000 para el domingo.