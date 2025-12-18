18 de diciembre de 2025
Tunuyán inició la venta de entradas para el Festival Nacional de la Tonada 2026

El festival tendrá tres noches de música, elección de soberanas y artistas de primer nivel en el Anfiteatro Municipal de Tunuyán.

Coti será el número central de la Tonada en Tunuyán.

Las noches festivaleras comenzarán el viernes 30 de enero con la Fiesta Departamental de la Vendimia, que además de la elección y coronación de las soberanas departamentales de la Vendimia y de la Tonada, incluirá el cierre musical de Coti Sorokin.

Durante el sábado 31 de enero, la programación se centrará en la tonada y el folklore, con la presentación de Lázaro Caballero y Los Campedrinos, dos referentes de la música folklórica nacional.

Finalmente, la noche del domingo 1° de febrero tendrá como punto culminante el show de Abel Pintos, quien vuelve a pisar escenario tunuyanino con su mejor repertorio.

image

Entradas: precios, preventa y modalidades de compra del Festival Nacional de La Tonada

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de www.entradaweb.com.ar, con valores diferenciados según el día y el sector. La preventa estará vigente hasta el 25 de enero, mientras que a partir del 26 de enero se aplicarán los valores de venta general.

  • Viernes 30 de enero: Coti Sorokin

Sector preferencial: $25.000 en preventa | $35.000 desde el 26/01 y el día del evento

Sector general: ingreso con un alimento no perecedero

  • Sábado 31 de enero: Lázaro Caballero y Los Campedrinos

Preferencial: $20.000 en preventa | $25.000 venta

General: $12.000 en preventa | $15.000 venta

  • Domingo 1° de febrero: Abel Pintos

Preferencial A: $40.000 en preventa | $50.000 venta

Preferencial B: $30.000 en preventa | $40.000 venta

General: $15.000 en preventa | $20.000 venta

  • Especial para tunuyaninos
image

Además, las personas residentes en Tunuyán contarán con tarifas diferenciales para las noches del sábado y domingo. Las entradas para tunuyaninos se venderán en la boletería del Auditorio Municipal, del 26 al 30 de enero, presentando DNI con domicilio en Tunuyán, con valores de $10.000 para el sábado y $15.000 para el domingo.

