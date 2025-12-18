La Municipalidad de Mendoza fortaleció su sistema de emergencias en el Centro de Salud Nº 300

En el marco del proyecto “Mendoza: Ciudad en Red” , la Municipalidad de Mendoza avanzó en el fortalecimiento del sistema de salud municipal con el objetivo de mejorar la respuesta ante situaciones de urgencia y emergencia en un contexto urbano de alta densidad poblacional. La iniciativa se desarrolló alineada con estándares internacionales de seguridad en salud, adaptados a las realidades locales.

Ulpiano Suarez participó de la puesta en funcionamiento de la guardia del Centro de Salud Nº300 , junto con el secretario de Gobierno, Pablo Espina y la directora de Salud, Patricia Aldunate . El mandatario destacó “el fuerte acompañamiento del Banco Galicia a la gestión de la Ciudad, que en este caso se tradujo en una alianza estratégica con la Fundación Trauma para fortalecer la atención primaria de la salud, a través de la capacitación de los equipos, la mejora de protocolos y la incorporación de equipamiento clave. Pero nada de esto sería posible sin el compromiso del personal de los centros de salud, que trabaja todos los días, las 24 horas, al lado de los vecinos”, expresó el intendente .

Por su parte, Marcelo Siri , Gerente Zonal de Cordillera de Banco Galicia , manifestó: “Acompañar la mejora del Centro de Salud N°300 del barrio La Favorita es una forma concreta de acercar una atención más cercana, oportuna y de calidad a la comunidad. Desde Galicia impulsamos desde hace más de 15 años un programa sostenido de acompañamiento a hospitales y centros de salud públicos en todo el país, que ya impactó en más de 1.800.000 pacientes. Creemos que la articulación público-privada , como la que llevamos adelante junto a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza , es clave para fortalecer el sistema de salud y mejorar el día a día de las personas”.

El objetivo central es el fortalecimiento en la atención de emergencias en uno de los centros de salud más relevantes del oeste de la Ciudad y mejorar el entorno de trabajo del equipo sanitario. En este sentido, la Directora Ejecutiva de Fundación Trauma, Laura Bosque dijo: “Trabajamos para que la sala de emergencias funcione de manera segura, eficiente y humanizada. Esta refuncionalización es el resultado del diagnóstico en terreno y de un trabajo conjunto con el municipio, la Dirección de Salud municipal, el equipo de enfermería del Centro de Salud 300 y Banco Galicia para mejorar la capacidad de respuesta del equipo de salud y, al mismo tiempo, la experiencia de atención de la comunidad”.

En ese contexto, y como parte de la estrategia “Mendoza: Ciudad inspiradora para el mundo” impulsada por Banco Galicia junto a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, se realizó un diagnóstico de situación del sistema de salud municipal con la incorporación de Fundación Trauma como aliado técnico y estratégico. Esta organización no gubernamental aportó herramientas de gestión e información estadística de calidad para el abordaje del trauma como problema de salud y su tratamiento integral.

El eje de trabajo definido junto a la Dirección de Salud, denominado “Mendoza: Ciudad en Red”, promovió un abordaje colaborativo e intersectorial, orientado al control y la prevención de lesiones, especialmente aquellas que incrementan las tasas de mortalidad y discapacidad en la población.

Al respecto, la coordinadora de enfermería del Centro de Salud Nº 300 “Arturo Oñativia”, Silvia Zeballos dijo: “Esta es una zona muy poblada y alejada de los hospitales, por eso es clave contar con un centro de salud equipado y con personal entrenado. No sólo brindamos atención primaria, muchas veces debemos sostener a los pacientes durante un tiempo prolongado hasta que llegue una ambulancia. Estas mejoras impactan directamente en la calidad de atención que podemos ofrecerle a la comunidad, a la que asistimos las 24 horas, todos los días del año”.

Capacitación, protocolización y fortalecimiento del equipamiento de salud

Dentro del eje Salud, se priorizaron acciones de capacitación, protocolización y fortalecimiento del equipamiento. En materia formativa, se otorgaron 566 becas, que permitieron capacitar a 460 personas en primeros auxilios, 416 en control inicial del sangrado y 150 personas en instancias integrales que incluyeron primeros auxilios, control del sangrado y protocolos de emergencia. Además, se otorgaron 10 becas para el Curso de Pares Trauma, con una carga horaria de 60 horas.

En una primera etapa, se reactivaron desfibriladores externos automáticos (DEA) que se encontraban inactivos en centros de salud municipales por falta de insumos. En ese marco, el Centro Integrador Comunitario Nº 2 y el Centro de Salud Nº 367 del barrio Andino recibieron electrodos y kits completos para sus equipos, mientras que el Centro de Salud Nº 300 “Arturo Oñativia” fue equipado con un DEA completo, con soporte auditivo en idioma español y parches para adultos y pediátricos.

La segunda etapa contempló la entrega de cuatro nuevos DEA destinados a áreas estratégicas como la Secretaría de Gestión Pública, la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Salud y la Dirección de Deportes y Recreación, incluyendo el Parque Deportivo de Montaña. El objetivo fue reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias en edificios municipales y espacios urbanos de alta concurrencia, donde los tiempos de llegada de los servicios de emergencia suelen extenderse.

Asimismo, se distribuyeron kits de control inicial de sangrado externo en distintas dependencias municipales. Estos recursos fueron asignados a áreas de Gobierno, Inclusión y Desarrollo Humano, Educación, Deportes y Recreación, Salud, Seguridad Ciudadana y al Espacio de Convergencia Social, alcanzando centros de día, jardines maternales, municentros, gimnasios, playones deportivos y centros de salud.

Cabe destacar que las mejoras incluyeron la incorporación de piso sanitario en el sector de guardia, office de enfermería y baño del personal; recambio de mesadas y bajo mesadas; incorporación de una estufa esterilizadora y un sillón de enfermería; preparado y pintado de paredes con pintura lavable; mejoras en la iluminación y recambio de estufa y calefón.