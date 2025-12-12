La Municipalidad de Mendoza cerró un año de fuerte inversión en capacitaciones laborales

La Municipalidad de Mendoza , junto al Ministerio de Producción y la Universidad Nacional de Cuyo , finalizó un nuevo ciclo de formación orientado a fortalecer la inserción laboral y promover el desarrollo de oficios con alta demanda.

Unos 70 egresados recibieron sus certificados tras la finalización de un nuevo ciclo de capacitaciones con el objetivo de promover la formación en oficios que generen empleo de calidad , potenciar el trabajo autónomo y fortalecer el emprendedurismo local. Estos cursos se llevaron a cabo gracias a la articulación entre la Ciudad de Mendoza , el Ministerio de Producción, la Universidad Nacional de Cuyo y la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

Cronograma de la semana La Municipalidad de Mendoza realiza desinfección y acciones de saneamiento del 9 al 13 de diciembre

El intendente Ulpiano Suarez encabezó la actividad junto al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza; la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim; y el coordinador de Economía Social, Facundo Cabrera.

“Estamos cerrando un ciclo de capacitaciones que ha tenido un gran acompañamiento de vecinos y vecinas. Esta agenda permite que más personas se inserten en el mercado laboral o bien emprendan . Escuchamos testimonios de quienes ya están trabajando a partir de lo aprendido en los cursos, tanto en el sector textil como en el gastronómico. También en áreas clave como mantenimiento de aires acondicionados e instalaciones eléctricas domiciliarias”, afirmó Ulpiano Suarez .

“Lo más importante es el testimonio de quienes han sido parte de estas capacitaciones, que con las herramientas que aprendieron generen las oportunidades, que es por lo que trabajamos, es el objetivo en común que tenemos con el Ministerio de Producción”, agregó.

“Así que estamos muy contentos, cerrando un 2025 que ha tenido una nutrida agenda en este sentido, vinculando las actividades que mueven la economía de Mendoza con la capacitación orientada a que genere oportunidades. Esto no es dar cursos al voleo o por decisión de un funcionario. Esto es entender qué es lo que está demandando el sector privado, las empresas y capacitación a los mendocinos en ese sentido. Así que contentísimo. Y un agradecimiento a cada una de las personas que cursó, a todo el staff docente, a la UNCuyo que también ha acompañado”, finalizó el intendente de la Ciudad.

A lo largo de este año, la Ciudad consolidó una agenda sostenida de formación para el empleo, articulando esfuerzos entre el municipio, la provincia y la Universidad Nacional de Cuyo. Gracias a este trabajo conjunto, se logró ofrecer capacitaciones que combinan oficios tradicionales con habilidades digitales y contenidos ajustados a sectores estratégicos de la matriz productiva local.

Capacitación en la Municipalidad de Mendoza

En esta ocasión, recibieron su diploma las personas que completaron las siguientes formaciones:

Electricidad domiciliaria

Mantenimiento de aires acondicionados

Marketing digital

Cocina económica

Taller textil (NIDO)

En total, setenta personas certificaron nuevas habilidades de empleabilidad, todas vinculadas a áreas con fuerte demanda laboral y rápida inserción en el mercado de trabajo.