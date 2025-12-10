10 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Bienestar y comunidad

"La Ciudad Respira" vuelve a plaza Independencia con una invitación a meditar

La edición mendocina se realizará el 23 de diciembre en plaza Independencia con una meditación guiada y gratuita que ya conquistó a cientos de participantes.

La Ciudad Respira en plaza Independencia.

La Ciudad Respira en plaza Independencia.

Por Sitio Andino Departamentales

Regresa la Ciudad Respira con una invitación a meditar en la emblemática plaza Independencia. El encuentro promete convertir el espacio verde de los mendocinos en un gran rincón de calma y conexión, donde la meditación al aire libre será acompañada por el pulso urbano de la plaza, la música y el agua.

La cita es el 23 de diciembre, a las 20.00 horas, con punto de encuentro en la Fuente de Aguas Danzantes de la plaza. La entrada es sin costo.

Lee además
Diego Costarelli intendente de Godoy Cruz recorrió la ex Bodega.
Ex Bodega Campana

Godoy Cruz recupera un predio histórico y proyecta un nuevo polo urbano
Joaquín y su mamá Sandra video
Rifa solidaria

Una familia de San Rafael sorteará su camioneta para que su hijo pueda realizarse una compleja cirugía

La idea es que los participantes descubran que la meditación no es complicada y que no se necesita un silencio absoluto ni un entorno perfecto: puede hacerse en medio del movimiento cotidiano, de manera liviana, profunda y también divertida. La actividad estará guiada por Karen Lis Belinsky, profesora de Kundalini Yoga, respiración y meditación con más de diez años de experiencia.

Antecedentes anteriores de meditación en Lavalle y San Rafael

Será una práctica simple y efectiva, pensada para que cualquier persona pueda sumarse, sin requerir conocimientos previos. Solo se recomienda llevar una manta, un mat o lo que cada uno prefiera para sentarse cómodamente en el césped.

Esta propuesta llega con el antecedente de sus exitosas ediciones en distintos puntos de la provincia. San Rafael y Lavalle ya fueron sede de La Ciudad Respira Mendoza, donde la iniciativa convocó a numerosos participantes y se consolidó como una experiencia destacada de bienestar integral.

Temas
Seguí leyendo

Fiesta Provincial de la Cerveza: ¿Te quedó saldo en Pop Meals? Podés pedir el reintegro en pocos pasos

Santa Rosa reconoció por primera vez a Amaro Catalán, héroe caído en 1.874

Guaymallén abre la preinscripción para una masterclass de electricidad para mujeres

Vuelve el Festival del "Vacío a la Llama": más de 40 equipos competirán en Maipú

Por qué Luján de Cuyo fue declarada Capital del Turismo y el Entretenimiento

Éxito rotundo de la Fiesta Provincial de la Cerveza: superó los 100.000 espectadores

El Hospital Teodoro J. Schestakow suma una Habitación de Despedida para acompañar uno de los duelos más difíciles

OSEP San Rafael reconoció demoras de hasta 40 días en medicación oncológica: 50 pacientes afectados

LO QUE SE LEE AHORA
Joaquín y su mamá Sandra video
Rifa solidaria

Una familia de San Rafael sorteará su camioneta para que su hijo pueda realizarse una compleja cirugía

Las Más Leídas

Bancos ofrecen hasta 30% de descuento en supermercado, combustible y ropa: cómo aprovecharlas
EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS DEL AÑO

Bancos ofrecen hasta 30% de descuento en supermercado, combustible y ropa: cómo aprovecharlas

ANSES: quiénes cobran este miércoles 10 de diciembre de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este miércoles 10 de diciembre de 2025

Permaneció atrincherada por más de una hora
Evacuaron las instalaciones

Una subcomisaria se atrincheró en el edificio de Investigaciones y se desplegó un amplio operativo

Una medida que afectará al bolsillo de miles de mendocinos. video
Subsidios

El Gobierno confirmó que recortará la Zona Fría: cómo impacta en Mendoza

Reforma laboral: qué es el banco de horas y cómo impactaría en la jornada de los trabajadores
FLEXIBILIZACIÓN

Reforma laboral: qué es el banco de horas y cómo impactaría en la jornada de los trabajadores

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo celebró el avance de la minería en Mendoza: qué dijo sobre los votos de la oposición.
Tras la sanción de PSJ Cobre Mendocino

Alfredo Cornejo celebró el avance de la minería en Mendoza: qué dijo sobre los votos de la oposición

Por Florencia Martinez del Rio
La fiscalía lo imputó por el delito de estafa genérica en 24 causas
Polo judicial

La Justicia imputó al dueño de "Ok Eventos" por 24 causas de estafa

Por Carla Canizzaro
La División de Homicidios capturó a Claudio Adrián Quinteros Villalba
Detención

Tras una serie de allanamientos, cayó el sospechoso de balear a un hombre en Las Heras

Por Carla Canizzaro