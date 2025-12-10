"La Ciudad Respira" vuelve a plaza Independencia con una invitación a meditar

La Ciudad Respira en plaza Independencia.

Regresa la Ciudad Respira con una invitación a meditar en la emblemática plaza Independencia. El encuentro promete convertir el espacio verde de los mendocinos en un gran rincón de calma y conexión, donde la meditación al aire libre será acompañada por el pulso urbano de la plaza, la música y el agua.

La cita es el 23 de diciembre, a las 20.00 horas, con punto de encuentro en la Fuente de Aguas Danzantes de la plaza. La entrada es sin costo.

La idea es que los participantes descubran que la meditación no es complicada y que no se necesita un silencio absoluto ni un entorno perfecto: puede hacerse en medio del movimiento cotidiano, de manera liviana, profunda y también divertida. La actividad estará guiada por Karen Lis Belinsky, profesora de Kundalini Yoga, respiración y meditación con más de diez años de experiencia.

Antecedentes anteriores de meditación en Lavalle y San Rafael Será una práctica simple y efectiva, pensada para que cualquier persona pueda sumarse, sin requerir conocimientos previos. Solo se recomienda llevar una manta, un mat o lo que cada uno prefiera para sentarse cómodamente en el césped.

Esta propuesta llega con el antecedente de sus exitosas ediciones en distintos puntos de la provincia. San Rafael y Lavalle ya fueron sede de La Ciudad Respira Mendoza, donde la iniciativa convocó a numerosos participantes y se consolidó como una experiencia destacada de bienestar integral.