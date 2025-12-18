El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?

En las últimas horas trascendió que el chef Christian Petersen se descompensó durante un viaje al Sur de la Argentina y tuvo que ser internado. El reconocido cocinero, de 56 años, se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes.

El hecho ocurrió mientras el chef realizaba una actividad de montaña en el sur argentino, más precisamente durante el ascenso al volcán Lanín. Según trascendió, comenzó a sentirse mal en plena excursión , lo que obligó a interrumpir la actividad y activar un operativo de rescate. El guía advirtió el cuadro y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Tras ser asistido en el lugar, Petersen fue trasladado al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde quedó internado en terapia intensiva. La información fue confirmada por distintos programas televisivos y medios nacionales, que detallaron la gravedad del cuadro y la complejidad de su evolución.

De acuerdo a los primeros reportes médicos, el chef presentó una afección cardíaca compatible con una fibrilación auricular , una arritmia caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón. Este tipo de cuadros requiere monitoreo constante, medicación específica y, en algunos casos, una eventual derivación a un centro de mayor complejidad.

Si bien se evaluó la posibilidad de trasladarlo, los profesionales decidieron mantenerlo internado debido a que su estado aún no sería lo suficientemente estable. Desde el entorno familiar se maneja un fuerte hermetismo, y la evolución se analiza hora a hora, con especial atención a su respuesta a los tratamientos.

El impacto en la gastronomía y su vida personal

La noticia golpeó de lleno al mundo de la gastronomía y la televisión. Christian Petersen es una figura muy querida, especialmente por su rol como jurado en “El gran premio de la cocina”, donde supo ganarse el respeto por su mirada técnica y su perfil exigente pero humano.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi, su esposa

En lo personal, el chef atraviesa un momento de mucha plenitud: en abril de este año se casó con Sofía Zelaschi y ambos decidieron mudarse a San Antonio de Areco, apostando a una nueva etapa de vida. Por estas horas, la prioridad absoluta es la evolución clínica del chef, mientras crecen los mensajes de apoyo desde distintos ámbitos.