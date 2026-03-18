Por qué Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo dejaron de seguir a Emilia Mernes

El mundo del espectáculo quedó revolucionado tras un gesto virtual que confirmó la ruptura entre dos de las máximas artistas mainstream del país. Tini Stoessel decidió dejar de seguir a Emilia Mernes en Instagram , un movimiento que desató teorías sobre una fuerte traición y que rápidamente sumó a figuras como Antonela Roccuzzo al conflicto.

La panelista Yanina Latorre fue quien arrojó luz sobre la interna que sacude a la escena urbana nacional. Según la periodista, existiría una "terrible actitud" por parte de la cantante entrerriana que habría enfurecido a la "Triple T" , rompiendo una amistad que parecía inquebrantable tras años de colaboraciones.

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Latorre adelantó que se trata de una historia de traiciones mucho más profunda de lo que se percibe a simple vista en las plataformas. En sus redes, calificó la situación como un quiebre definitivo donde la lealtad grupal se puso en juego frente a ciertos comportamientos que no cayeron nada bien.

Pocas horas después del gesto de la cantante de "Cupido", los seguidores detectaron que Antonela Roccuzzo también dejó de seguir a la artista de Nogoyá . La esposa de Messi, muy cercana a Tini desde su mudanza a Miami, marcó así una postura clara en esta grieta digital de celebridades.

A esta decisión se sumó Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández, profundizando el aislamiento de la joven entrerriana en el entorno de la Selección. Para muchos especialistas, estos movimientos confirman que el círculo íntimo de las "mujeres de la Scaloneta" cerró filas detrás de Stoessel.

La relación entre las artistas no solo era personal, sino que representaba una de las alianzas comerciales más exitosas de la industria. Sin embargo, versiones cercanas sugieren que conflictos con el equipo de bailarines y tensiones por amistades cruzadas habrían desgastado el vínculo hasta este punto de no retorno. Al parecer la gota que derramó el vaso fue un supuesto "robo" de bailarines y técnicos por parte de Emilia.

Tini Stoessel y Emilia Mernes Se rompió la amistad entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

¿Qué pasó entre Emilia Mernes y Los del Espacio?

La tensión no es nueva, ya que María Becerra había dado el primer paso al cortar vínculos virtuales con Emilia Mernes meses atrás. La ausencia de los integrantes del colectivo "Los del Espacio" en los históricos shows de River de Becerra ya era una señal de fractura.

Incluso en eventos sociales recientes, como el cumpleaños del influencer Lizardo Ponce, las cámaras captaron la frialdad entre ambas. A pesar de compartir amigos en común, las cantantes eligieron sentarse en mesas separadas, evitando cualquier tipo de interacción que sugiriera una posible charla o reconciliación.

Hasta el momento, ninguna de las protagonistas emitió un comunicado oficial sobre los motivos reales del desencuentro. Mientras tanto, los fanáticos analizan cada posteo en busca de una respuesta definitiva a esta guerra de estrellas que, por ahora, se libra en el frío terreno de los seguidores de Instagram.