Wanda Nara no pudo contener el llanto tras la salida de Maxi López de MasterChef Celebrity 2025

La última gala de eliminación, que marcó la salida de Maxi López de MasterChef Celebrity Argentina , dejó un momento profundamente emotivo: el llanto y las sentidas palabras de Wanda Nara hacia el exfutbolista . A continuación, te contamos cómo fue el momento.

Tras confirmarse la eliminación de Maxi López (junto con Claudio “Turco” Husaín) de MasterChef, Wanda Nara tomó la palabra y decidió dedicarle unas sentidas palabras , cargadas de sinceridad y emoción.

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“Bueno, Maxi, la verdad que muchas veces dije: ‘uy, si esto sale mal me va a odiar para siempre. O sea, no va a haber una segunda oportunidad en esta relación que tenemos ahora’”, confesó. Luego, continuó con la voz quebrada: “ Estuve muy contenta de todo lo que viviste acá. Por los chicos también… disfrutaron mucho tenerte ”.

“Vivimos casi toda la vida de ellos en países diferentes y, a pesar de las cosas que se dijeron, siempre fuiste un papá presente , a pesar de la distancia”, aseguró, reivindicando el rol de López como padre de Valentino, Benedicto y Constantino.

“En mi momento más difícil estuviste”, dijo, en alusión a su enfermedad, lo que terminó de emocionarla profundamente. La frase también impactó en el exfutbolista, que no pudo evitar las lágrimas al escucharla. “Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá”.

MasterChef Celebrity (3) Emotiva despedida de Maxi López y Claudio Husaín de MasterChef Celebrity 2025

Para cerrar, la conductora le agradeció a la familia de López, poniendo fin a uno de los momentos más emotivos de MasterChef Celebrity.

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Dónde vive actualmente Maxi López

La frase final de despedida de Wanda Nara a Maxi López dio que hablar: “Ojalá vengas a vivir a la Argentina”. A partir de eso, muchos fanáticos comenzaron a preguntarse si el exfutbolista ya está instalado en el país.

Aunque no existe una confirmación oficial, distintos medios aseguran que López podría estar viviendo en Nordelta, mientras espera que su pareja, Daniela Christiansson, se mude al país.

Maxi López Maxi López junto a su pareja, Daniela Christiansson, y sus hijos

Incluso, algunas imágenes filtradas sugieren que habría elegido una mansión con muelle y vista al agua, por la que pagaría alrededor de 20 mil dólares mensuales. La propiedad pertenecería al padre de Ivana Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, según contó Yanina Latorre en el programa SQP (América).

Estas versiones tomaron fuerza luego de que Maxi López iniciara un nuevo proyecto en un importante canal de streaming, marcando así su regreso a los medios.