17 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Compromiso social

Pan Dulce Solidario: la Ciudad vuelve a unir solidaridad y Navidad en su 12ª edición

La iniciativa impulsada junto al Banco de Alimentos Mendoza celebra su 12ª edición con la venta de Pan Dulce en el Paseo Peatonal Sarmiento.

Pan Dulce solidario en el Paseo Peatonal Sarmiento.

Pan Dulce solidario en el Paseo Peatonal Sarmiento.

Una vez más, la capital se suma a esta acción impulsada por Banco de Alimentos Mendoza, que pondrá a la venta 1.200 panes dulces solidarios en el Paseo Peatonal Sarmiento, en la pérgola ubicada entre San Martín y 9 de julio. La propuesta invita a vecinos, vecinas y turistas a sumarse con su colaboración y ser parte de un gesto solidario en una de las fechas más significativas del año.

Una nueva variedad del Pan Dulce Solidario

En esta edición, el Pan Dulce Solidario presenta una nueva variedad de chocolate y cereza, elaborada de manera solidaria por la panadería Factoría, a cargo de Walter Tirapu. La iniciativa cuenta, además, con el valioso acompañamiento de numerosas empresas e instituciones que colaboraron con la donación de insumos, entre ellas: El Tulipán, Oscar David, Mayorista Buj, Zuin Cotillón, Dulcor, Blowmax, Reposterísima, Brunka & Co, Chapini, Aehga, Granja Zulueta y Machín.

La venta se realizará los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20, en los horarios de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas permitiendo que más personas puedan acercarse y participar. El valor de cada pan dulce será de $4.000, con un precio promocional de tres unidades por $10.000. Lo recaudado será destinado a fortalecer el trabajo del Banco de Alimentos Mendoza, que asiste a organizaciones sociales y familias en situación de vulnerabilidad.

Esta acción solidaria refleja el valor del trabajo conjunto entre el sector público, privado y las organizaciones civiles, una articulación que hace posible el desarrollo de iniciativas con impacto social real. En vísperas de las fiestas, el Pan Dulce Solidario vuelve a ser una invitación a compartir, ayudar y construir comunidad.

