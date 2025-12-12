Tunuyán lanzó la 44ª edición del Festival Nacional de la Tonada con fechas y artistas confirmados para 2026

Tunuyán confirmó una nueva edición del Festival Nacional de la Tonada. El intendente Emir Andraos encabezó la conferencia de prensa en la que anunció la realización de la 44ª edición del festival y dio a conocer las fechas y los artistas centrales que formarán parte de la grilla 2026.

Considerado uno de los encuentros folklóricos más convocantes de la región de Cuyo, el Festival Nacional de la Tonada se desarrollará los días 30 y 31 de enero y 1° de febrero, en el Anfiteatro Municipal, ubicado a orillas del río Tunuyán.

En el Parque de la Lombardía

Tras la reprogramación, comienza la cuenta regresiva para la Maratón Aniversario de Tunuyán

Durante la presentación, el jefe comunal confirmó la participación de reconocidos referentes de la música popular argentina.

La primera noche se realizará la Fiesta Departamental de la Vendimia, que incluirá el espectáculo artístico, la elección y coronación de las soberanas departamentales de la Vendimia y la Tonada. El cierre de esa primera jornada estará a cargo de Coti Sorokin.

El sábado 31 de enero y el domingo 1° de febrero estarán dedicados de lleno a la tonada y al folklore, con una nutrida grilla que incluirá artistas locales y regionales.

La noche del sábado tendrá como protagonistas a Lázaro Caballero y Los Campedrinos, dos referentes actuales de la escena folklórica nacional.

El domingo llegará el momento más esperado del festival, con el cierre general de la edición 2026. Abel Pintos se presentará en el Anfiteatro Municipal como broche de oro.

Entradas y valores

Desde la organización se informó el esquema de precios, que contempla preventa desde el lunes 15 de diciembre hasta el 25 de enero ingresando a www.entradaweb.com.ar.

Viernes 30 de enero

Preferencial

Preventa hasta 25/01: $25.000 Desde 26/01 y día del evento: $35.000

Tonada – Sábado 31 de enero

Preferencial

Preventa hasta 25/01: $20.000 Desde 26/01 y día del evento: $25.000

General

Preventa hasta 25/01: $12.000 Desde 26/01 y día del evento: $15.000

Tonada – Domingo 1° de febrero

Preferencial A

Preventa hasta 25/01: $40.000 Desde 26/01 y día del evento: $50.000

Preferencial B

Preventa hasta 25/01: $30.000 Desde 26/01 y día del evento: $40.000

General

Preventa hasta 25/01: $15.000 Desde 26/01 y día del evento: $20.000

Para tunuyaninos

Mientras que para tunuyaninos, habrá valor diferencial a partir del 26 de enero y durante los días del evento. Las mismas podrán adquirirse por boletería del Auditorio Municipal y acreditando domicilio.

Sábado: $10.000

Domingo: $15.000