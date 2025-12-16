Calendario Vendimia 2026: comienzan las audiciones para bailaries y actores en el Julio Le Parc

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través de la Subsecretaría de Cultura, informó que comienzan las audiciones para artistas aspirantes a participar del CalendarioVendimia 2026, en los espectáculos Paseo Federal y Bendición de los Frutos.
Las instancias de selección están destinadas a bailarines y actores que se inscribieron previamente y deberán consultar el día y horario correspondiente a su audición, de acuerdo con la disciplina y categoría elegida. Todas las audiciones se realizarán en el Espacio Cultural Julio Le Parc.