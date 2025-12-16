Calendario Vendimia 2026: comienzan las audiciones para bailaries y actores en el Julio Le Parc

Bailarines y actores deberán presentarse según día y horario asignado Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través de la Subsecretaría de Cultura, informó que comienzan las audiciones para artistas aspirantes a participar del Calendario Vendimia 2026, en los espectáculos Paseo Federal y Bendición de los Frutos.

Las instancias de selección están destinadas a bailarines y actores que se inscribieron previamente y deberán consultar el día y horario correspondiente a su audición, de acuerdo con la disciplina y categoría elegida. Todas las audiciones se realizarán en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Información clave para las audiciones Desde la organización remarcaron que existen requisitos obligatorios y excluyentes que deberán cumplirse estrictamente para poder participar:

Presentarse el día de la audición con DNI , requisito obligatorio y excluyente .

Acreditaciones : se realizarán únicamente en los horarios establecidos para cada turno , sin excepción.

Es fundamental respetar los horarios indicados , ya que fuera de ese lapso no se permitirá el ingreso a la audición.

No se admitirán cambios de turno bajo ninguna circunstancia. Requisitos de vestimenta según disciplina La Subsecretaría de Cultura detalló además las condiciones de vestimenta obligatorias, que serán controladas al momento de la acreditación:

Audición de folclore y folclore adultos Vestuario negro liso de ensayo , sin inscripciones, leyendas ni estampas.

Pañuelo blanco .

Zapatos o botas .

Peinado recogido con rodete .

La Subsecretaría de Cultura detalló además las condiciones de vestimenta obligatorias Audición de danza contemporánea Vestuario negro liso , sin inscripciones, leyendas ni estampas.

Zapatillas de jazz o medias punta .

Peinado recogido .

No se permitirán accesorios .

No se admiten pies descalzos. Actrices y actores Ropa negra, cómoda , sin inscripciones, leyendas ni estampas.

No se admiten pies descalzos, sandalias ni ojotas.