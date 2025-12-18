18 de diciembre de 2025
Tupungato reforzó el acompañamiento a merenderos con una entrega especial por las fiestas

Actualmente, el Municipio de Tupungato trabaja junto a unos 15 merenderos, un Centro de Día y dos instituciones religiosas en distintas zonas del departamento.

Por Sitio Andino Departamentales

El mandatario de Tupungato Gustavo Aguilera, junto a la Directora de Desarrollo Humano, Daiana Lemos, se reunió con referentes de los merenderos en el Hotel Turismo. Tras una breve charla y salutación, realizaron la entrega de los Kits Navideños, que constan de productos dulces comestibles.

La iniciativa busca acompañar el trabajo voluntario que se desarrolla en cada barrio, donde los merenderos brindan atención, contención, desayunos, meriendas y, en muchos casos, también comida y ayuda alimentaria.

La funcionaria tupungatina expresó sobre esta acción conjunta entre el estado local y provincial, “Estamos muy emocionados porque es la primera vez que podemos gestionar este tipo de entregas, que llegarán a familias en situación de vulnerabilidad. Los merenderos son un nexo fundamental para poder llegar a estos niños y a sus hogares”.

Actualmente, el Municipio acompaña a alrededor de 15 merenderos, además de un Centro de Día y dos instituciones religiosas. En relación con los kits recibidos, cada merendero será el encargado de definir la modalidad de entrega, ya sea de forma individual o mediante un encuentro de cierre de año con las familias.

El valor del trabajo voluntario que realizan los merenderos en Tupungato

Durante la entrega, referentes de distintos espacios comunitarios destacaron la importancia de este acompañamiento. Nilda, responsable de un merendero del barrio Loteo Pellegrini, comentó que el kit llegará en un momento muy especial:“Nosotros ya estábamos organizando una despedida de año para el lunes que viene, así que esto nos va a venir muy bien”. Además, explicó que en su merendero asisten alrededor de 35 niños y unas 10 familias, a quienes también acompañan con ayuda alimentaria, especialmente durante el invierno, cuando la falta de trabajo profundiza las dificultades.

Por su parte, Roxana, referente del merendero del barrio popular Costa Canal Zingaretti, señaló que el espacio acompaña a 58 niños, brindando no solo la copa de leche, sino también contención y valores. “La idea es darle un poco de contención a los niños y ayudar, en lo posible, a la economía del hogar, sabiendo lo difícil de la situación hoy en día. Nuestra recompensa es ver la sonrisa de cada niño y el vínculo que se forma con ellos, eso es impagable”, sostuvo agradeciendo el gesto del municipio y destacando el trabajo conjunto con otras colaboradoras del barrio.

Desde la división de Desarrollo Humano remarcaron el valor del trabajo voluntario que realizan los merenderos en cada territorio y manifestaron la intención de seguir fortaleciendo este acompañamiento durante el próximo año, con el objetivo de sumar nuevos espacios y ampliar la red de contención social en las zonas más vulnerables del departamento.

