11 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Tupungato busca actores para personajes navideños: cuándo es el casting y cómo inscribirse

Tupungato recibirá postulantes hasta el viernes 12 de diciembre. El casting se realizará en el Salón de Actividades Culturales.

Casting en el municipio de Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tupungato anunció que, en el marco de la organización de los eventos y celebraciones de fin de año, la Municipalidad realizará un casting especial destinado a seleccionar personas que deseen personificar personajes navideños y figuras vinculadas a las fiestas.

El casting se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre, a partir de las 09.00 horas, en el Salón de Actividades Culturales (calle 9 de Julio 175). La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años. Quienes deseen participar tienen tiempo de inscribirse hasta el viernes 12 de diciembre en el mismo Salón, de 08.00 a 14.00 horas, presentando únicamente su DNI para la verificación de edad.

Tupungato invita a personas con interés y entusiasmo

Para consultas o más información, los interesados pueden acercarse a la oficina de Cultura o comunicarse a través de WhatsApp 2622643116.

La Dirección de Cultura invita a toda persona con interés y entusiasmo por representar personajes tradicionales de Navidad y del cierre de año a sumarse a esta propuesta.

