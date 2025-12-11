Tupungato busca actores para personajes navideños: cuándo es el casting y cómo inscribirse

Casting en el municipio de Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales







El Municipio de Tupungato anunció que, en el marco de la organización de los eventos y celebraciones de fin de año, la Municipalidad realizará un casting especial destinado a seleccionar personas que deseen personificar personajes navideños y figuras vinculadas a las fiestas.

El casting se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre, a partir de las 09.00 horas, en el Salón de Actividades Culturales (calle 9 de Julio 175). La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años. Quienes deseen participar tienen tiempo de inscribirse hasta el viernes 12 de diciembre en el mismo Salón, de 08.00 a 14.00 horas, presentando únicamente su DNI para la verificación de edad.

Tupungato invita a personas con interés y entusiasmo Para consultas o más información, los interesados pueden acercarse a la oficina de Cultura o comunicarse a través de WhatsApp 2622643116.

La Dirección de Cultura invita a toda persona con interés y entusiasmo por representar personajes tradicionales de Navidad y del cierre de año a sumarse a esta propuesta.

