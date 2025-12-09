Matías Contreras ganó la 16ª Vuelta de Tupungato y se consolida en la Temporada de Ruta 2025/26

Matías Contreras, del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró campeón de la 16ª Vuelta de Tupungato, válida por la cuarta fecha de la Temporada de Ruta 2025/26. Tras una definición electrizante, superó por apenas segundos a los representantes de la Municipalidad de San Carlos, que dominaron gran parte del fin de semana.
Matías Contreras, campeón de la general tras un final apretadísimo
La competencia, disputada en el departamento de Tupungato, dejó una clasificación general muy ajustada: Contreras marcó 4:58:16,00, el mismo tiempo que Christian Moyano, quien finalmente terminó segundo por diferencia en el sprint y registros técnicos. El tercer puesto fue para Maximiliano Priario, también de San Carlos.
Matías Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz) – 4:58:16,00
Christian Moyano (Municipalidad de San Carlos) – 4:58:16,00
Maximiliano Priario (Municipalidad de San Carlos) – 4:58:20,00
Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallén)
Rodrigo Santana (Municipalidad de Tunuyán)
Mario Ovejero (Municipalidad de San Carlos)
Enzo Luján (Municipalidad de San Carlos)
Nahuel Méndez (Municipalidad de Godoy Cruz)
Emiliano Montoya (Municipalidad de Tunuyán)
Darío Cacase (Grupo Paris, San Luis)
Así fueron las etapas que definieron la Vuelta
Primera etapa: dominio inicial de Matías Contreras
La Vuelta comenzó con un triunfo contundente del ciclista de Godoy Cruz. Contreras ganó la primera etapa, escoltado por Enzo Luján y Maximiliano Priario, ambos de San Carlos, lo que anticipó la pelea que se mantendría durante todo el fin de semana.
Segunda etapa: golpe de Moyano para San Carlos
En la segunda jornada, Christian Moyano se impuso con autoridad para el equipo de la Municipalidad de San Carlos, secundado por Priario y con Contreras tercero. Ese resultado dejó la general completamente abierta y anticipó un final vibrante en los relojes.
Una definición emocionante y lo que viene en el calendario
La sumatoria final dejó a Contreras arriba por diferencias mínimas, coronando un fin de semana de altísimo nivel en Tupungato. La Temporada de Ruta 2025/26 continuará el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, con la tradicional Vuelta del Este, próxima gran cita del ciclismo mendocino.