9 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
polideportivo

Matías Contreras ganó la 16ª Vuelta de Tupungato y se consolida en la Temporada de Ruta 2025/26

El ciclista de Godoy Cruz, Matías Contreras, se quedó con la general tras una definición ajustada ante los representantes de San Carlos. Mirá el detalle.

Matías Contreras se coronó campeón de la 16ª Vuelta de Tupungato.

Matías Contreras se coronó campeón de la 16ª Vuelta de Tupungato.

 Por Martín Sebastián Colucci

Matías Contreras, del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró campeón de la 16ª Vuelta de Tupungato, válida por la cuarta fecha de la Temporada de Ruta 2025/26. Tras una definición electrizante, superó por apenas segundos a los representantes de la Municipalidad de San Carlos, que dominaron gran parte del fin de semana.

Matías Contreras, campeón de la general tras un final apretadísimo

La competencia, disputada en el departamento de Tupungato, dejó una clasificación general muy ajustada: Contreras marcó 4:58:16,00, el mismo tiempo que Christian Moyano, quien finalmente terminó segundo por diferencia en el sprint y registros técnicos. El tercer puesto fue para Maximiliano Priario, también de San Carlos.

Lee además
Alpine la pasó mal en la Fórmula 1 de este año.
mala fortuna

El ranking de destrucción de la F1 2025: Bortoleto líder y Alpine, el equipo que más gastó en accidentes
La AFA en el centro de la tormenta.
complicaciones

Allanan sedes de la AFA y más de 30 clubes por la causa Sur Finanzas: cómo avanza la investigación

Top 10 de la general

  • Matías Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz) – 4:58:16,00

  • Christian Moyano (Municipalidad de San Carlos) – 4:58:16,00

  • Maximiliano Priario (Municipalidad de San Carlos) – 4:58:20,00

  • Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallén)

  • Rodrigo Santana (Municipalidad de Tunuyán)

  • Mario Ovejero (Municipalidad de San Carlos)

  • Enzo Luján (Municipalidad de San Carlos)

  • Nahuel Méndez (Municipalidad de Godoy Cruz)

  • Emiliano Montoya (Municipalidad de Tunuyán)

  • Darío Cacase (Grupo Paris, San Luis)

Embed

Así fueron las etapas que definieron la Vuelta

Primera etapa: dominio inicial de Matías Contreras

La Vuelta comenzó con un triunfo contundente del ciclista de Godoy Cruz. Contreras ganó la primera etapa, escoltado por Enzo Luján y Maximiliano Priario, ambos de San Carlos, lo que anticipó la pelea que se mantendría durante todo el fin de semana.

Segunda etapa: golpe de Moyano para San Carlos

En la segunda jornada, Christian Moyano se impuso con autoridad para el equipo de la Municipalidad de San Carlos, secundado por Priario y con Contreras tercero. Ese resultado dejó la general completamente abierta y anticipó un final vibrante en los relojes.

Una definición emocionante y lo que viene en el calendario

La sumatoria final dejó a Contreras arriba por diferencias mínimas, coronando un fin de semana de altísimo nivel en Tupungato. La Temporada de Ruta 2025/26 continuará el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, con la tradicional Vuelta del Este, próxima gran cita del ciclismo mendocino.

Temas
Seguí leyendo

Champions League hoy: partidos, horarios, estadios y TV de la sexta fecha del torneo

Las Leoncitas semifinalistas del Mundial Sub 21: dos mendocinas brillan y buscan otra hazaña

Boca gastó casi USD 60 millones con Riquelme presidente y sigue sin títulos ¿Dónde se fue la plata?

Final del Torneo Clausura: Racing vs Estudiantes en Santiago del Estero, cuándo y dónde verlo

Estudiantes superó el clásico con la mínima y enfrentará a Racing en busca del título

Se define esta tarde el Torneo de Fútbol Infantil Malargüe Cup

Prevención de lesiones en deportistas amateurs: claves de una especialista para entrenar seguro

Un terremoto de 7,6 sacudió el norte de Japón y rige una alerta de tsunami

LO QUE SE LEE AHORA
Las Leoncitas sigue con vida.
van por más

Las Leoncitas semifinalistas del Mundial Sub 21: dos mendocinas brillan y buscan otra hazaña

Las Más Leídas

Las Heras: realizaba una conexión ilegal de luz, cayó de un poste y murió
Fallecimiento

Las Heras: realizaba una conexión ilegal de luz, cayó de un poste y murió

El Quini 6 sortea $8 mil millones este miércoles 10 de diciembre.
Juegos de Azar

Se viene otro pozo increíble del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del Quini 6 del 7 de diciembre.
¡Qué afortunado!

¿A qué números jugó y cuánto dinero se llevó realmente el ganador del mega Quini 6 del 7 de diciembre?

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino.
Sesión clave

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino

Diciembre comenzó con aumentos y la carne no es la excepción: a qué precio se consigue el kilo
GOLPE AL BOLSILLO

Diciembre comenzó con aumentos y la carne no es la excepción: a qué precio se consigue el kilo

Te Puede Interesar

El Consejo de Mayo presentó el informe final para el Congreso e incluye el proyecto de reforma laboral. Foto: Gentileza
reunión

El Consejo de Mayo presentó el informe final para el Congreso e incluye el proyecto de reforma laboral

Por Sitio Andino Política
Fabián Solís, de Asinmet, en Aconcagua Radio: Con PSJ podemos empezar a crear nuevas empresas
ENTREVISTA

Fabián Solís, de Asinmet, en Aconcagua Radio: "Con PSJ podemos empezar a crear nuevas empresas"

Por Aconcagua Radio
Consenso para la minería en Mendoza video
Oportunidades de desarrollo y crecimiento

San Romeleo y San Jorge y la expectativa histórica por la minería sustentable en Mendoza

Por Claudio Altamirano