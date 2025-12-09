Matías Contreras ganó la 16ª Vuelta de Tupungato y se consolida en la Temporada de Ruta 2025/26

Matías Contreras , del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró campeón de la 16ª Vuelta de Tupungato , válida por la cuarta fecha de la Temporada de Ruta 2025/26. Tras una definición electrizante, superó por apenas segundos a los representantes de la Municipalidad de San Carlos, que dominaron gran parte del fin de semana.

La competencia, disputada en el departamento de Tupungato , dejó una clasificación general muy ajustada: Contreras marcó 4:58:16,00 , el mismo tiempo que Christian Moyano, quien finalmente terminó segundo por diferencia en el sprint y registros técnicos. El tercer puesto fue para Maximiliano Priario , también de San Carlos.

La Vuelta comenzó con un triunfo contundente del ciclista de Godoy Cruz. Contreras ganó la primera etapa, escoltado por Enzo Luján y Maximiliano Priario, ambos de San Carlos, lo que anticipó la pelea que se mantendría durante todo el fin de semana.

Segunda etapa: golpe de Moyano para San Carlos

En la segunda jornada, Christian Moyano se impuso con autoridad para el equipo de la Municipalidad de San Carlos, secundado por Priario y con Contreras tercero. Ese resultado dejó la general completamente abierta y anticipó un final vibrante en los relojes.

Una definición emocionante y lo que viene en el calendario

La sumatoria final dejó a Contreras arriba por diferencias mínimas, coronando un fin de semana de altísimo nivel en Tupungato. La Temporada de Ruta 2025/26 continuará el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, con la tradicional Vuelta del Este, próxima gran cita del ciclismo mendocino.