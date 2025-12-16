16 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Handball: Maipú fue campeón anual en femenino y Tupungato ganó el Clausura masculino

La Muni de Maipú y Tupungato se consagraron como los mejores equipos del año en la Liga de Honor de Handball. Repasá lo sucedido.

Maipú celebró el título anual femenino y Tupungato se quedó con el Clausura masculino de Handball.

 Por Martín Sebastián Colucci

El equipo femenino de Handball de la Municipalidad de Maipú cerró un 2025 perfecto al consagrarse campeón anual de la Liga de Honor de Amebal. En la final del Torneo Clausura, disputada en el Polideportivo Juan D. Ribosqui, las locales vencieron a Regatas por 22 a 18, tras un primer tiempo parejo que terminó 10-9.

En el complemento, Maipú logró imponer su ritmo y estirar la diferencia hasta los cuatro goles, resultado que le permitió repetir el título obtenido en el Torneo Apertura y evitar la necesidad de una final anual. De esta manera, el conjunto maipucino confirmó su hegemonía en la temporada.

La reincorporación de Martín Maya, con pasado reciente en Boca Juniors, fue clave para el triunfo del conjunto del Valle de Uco. Como Maipú había ganado el Torneo Apertura, ambos equipos deberán disputar una final anual para definir al campeón 2025 en la categoría masculina.

Protagonistas y continuidad del certamen

En el equipo femenino de Maipú se destacaron Luciana Zafarana (6 goles), Giuliana Zafarana (4) y Sofía Manzano (4), bajo la conducción técnica de Gaspar Pona. Por el lado de Regatas, Araceli Andrades fue la máxima anotadora con 4 tantos.

En el campeón masculino, Martín Maya fue el goleador con 11 conquistas, seguido por Luciano Leiva con 7, en un equipo dirigido por Rubén Maya.

De esta manera, la Liga de Honor de Amebal cerró un intenso fin de semana de definiciones, con Maipú como dominador en femenino y Tupungato celebrando en masculino, a la espera de una final anual que promete otra definición apasionante.

