22 de abril de 2026
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Confederación Sudamericana de Fútbol

La Conmebol analiza crear la Copa Conferencias: cómo sería el nuevo torneo de clubes

El organismo sudamericano del Fútbol, la Conmebol, evalúa lanzar una nueva competencia desde 2027 con 32 equipos. Mirá lo que se viene.

El anuncio podría realizarse en el Congreso de la Conmebol en Quito.

El anuncio podría realizarse en el Congreso de la Conmebol en Quito.

Por Sitio Andino Deportes

La Conmebol se prepara para dar un paso importante en la estructura del fútbol sudamericano. El organismo analiza la creación de la Copa Conferencias, un nuevo torneo de clubes que se jugaría en paralelo a la Copa Libertadores y la Sudamericana, con el objetivo de ampliar la competitividad en la región.

Cómo sería la nueva Copa Conferencias

El proyecto, que podría oficializarse en el 82° Congreso de Conmebol en Quito, contempla una competencia con características bien definidas:

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El objetivo: más competencia y oportunidades

La creación de este torneo apunta a ampliar la base competitiva del fútbol sudamericano, brindando más cupos internacionales y mayor rodaje a equipos que habitualmente no acceden a las competencias principales.

El modelo toma como referencia a la UEFA Conference League, que logró dar visibilidad a clubes fuera del eje dominante europeo.

Un anuncio que puede cambiar el mapa del Fútbol

La propuesta será debatida en el Congreso del organismo, donde se espera una definición oficial. De avanzar, la Copa Conferencias se convertiría en la tercera competencia continental, reconfigurando el calendario y el acceso a torneos internacionales.

Además del nuevo torneo, también se analizan escenarios para la Copa América 2028. Estados Unidos aparece como principal candidato a organizarla, aunque también surge la posibilidad de Argentina como sede, con ciudades como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Santiago del Estero entre las opciones.

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Un nuevo escenario para Sudamérica

La posible creación de la Copa Conferencias marca una tendencia clara: más torneos, más equipos y mayor alcance internacional.

Ahora, la decisión final quedará en manos de los dirigentes.

Preguntas sobre la Copa Conferencias

¿Qué es la Copa Conferencias de Conmebol?

Un nuevo torneo de clubes que se jugaría desde 2027.

¿Cuántos equipos participarían?

Un total de 32 clubes.

¿Habrá equipos brasileños?

No, el proyecto no incluye cupos para Brasil.

¿Cuánto dinero otorgaría el campeón?

Alrededor de 10 millones de dólares.

¿Cuándo se confirmaría el torneo?

Podría anunciarse en el Congreso de Conmebol en Quito.

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