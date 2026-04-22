La Conmebol analiza crear la Copa Conferencias: cómo sería el nuevo torneo de clubes

LaConmebol se prepara para dar un paso importante en la estructura del fútbol sudamericano. El organismo analiza la creación de la Copa Conferencias, un nuevo torneo de clubes que se jugaría en paralelo a la Copa Libertadores y la Sudamericana, con el objetivo de ampliar la competitividad en la región.
Cómo sería la nueva Copa Conferencias
El proyecto, que podría oficializarse en el 82° Congreso de Conmebol en Quito, contempla una competencia con características bien definidas:
La creación de este torneo apunta a ampliar la base competitiva del fútbol sudamericano, brindando más cupos internacionales y mayor rodaje a equipos que habitualmente no acceden a las competencias principales.
El modelo toma como referencia a la UEFA Conference League, que logró dar visibilidad a clubes fuera del eje dominante europeo.
Un anuncio que puede cambiar el mapa del Fútbol
La propuesta será debatida en el Congreso del organismo, donde se espera una definición oficial. De avanzar, la Copa Conferencias se convertiría en la tercera competencia continental, reconfigurando el calendario y el acceso a torneos internacionales.
Además del nuevo torneo, también se analizan escenarios para la Copa América 2028. Estados Unidos aparece como principal candidato a organizarla, aunque también surge la posibilidad de Argentina como sede, con ciudades como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Santiago del Estero entre las opciones.