La cordillera mendocina celebra otro cóndor andino: mirá las fotos y video del nuevo pichón

Un nuevo pichón de cóndor andino (Vultur gryphus) nació en el Parque Provincial Tupungato, un hecho de alto valor para la conservación de la fauna y el equilibrio de la biodiversidad mendocina. Se trata de un ejemplar macho que permanece junto a sus padres en un nido activo ubicado en paredes rocosas de la cordillera.
El registro fue confirmado por equipos de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente, en conjunto con la Fundación SOS Acción Salvaje, y con la coordinación del Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA) de Fundación Bioandina.
“Cada nacimiento registrado en condiciones naturales demuestra la efectividad de las acciones de monitoreo y de protección del hábitat que se desarrollan en las áreas naturales protegidas de la provincia”, señaló el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.
El cóndor andino, declarado Monumento Natural Provincial por la Ley 6599/98, se encuentra clasificado como especie “amenazada” a nivel global.
Además de su valor simbólico, cumple un rol central en la sanidad ambiental de los ecosistemas de altura, al actuar como principal eliminador natural de cadáveres en ambientes cordilleranos, reduciendo la proliferación de patógenos y contribuyendo al equilibrio ecológico.
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Fauna | Un nuevo pichón de cóndor andino (Vultur gryphus) nació en el Parque Provincial Tupungato, un hecho de alto valor para la conservación de la fauna y el equilibrio de la biodiversidad mendocina. Se trata de un ejemplar macho que permanece junto a sus padres en un nido activo ubicado en paredes rocosas de la cordillera. El registro fue confirmado por equipos de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente, en conjunto con la Fundación SOS Acción Salvaje, y con la coordinación del Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA) de Fundación Bioandina. “Cada nacimiento registrado en condiciones naturales demuestra la efectividad de las acciones de monitoreo y de protección del hábitat que se desarrollan en las áreas naturales protegidas de la provincia”, señaló el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet. #cóndor #ambiente #nacimiento"
View this post on Instagram
Seguimiento y monitoreo del ejemplar
Las autoridades informaron que el pichón será objeto de un seguimiento permanente. “El monitoreo de este ejemplar será clave para evaluar su desarrollo, teniendo en cuenta la prolongada dependencia que los pichones mantienen respecto de sus padres”, explicó el jefe del Departamento de Fauna de Biodiversidad y Ecoparque, Adrián Gorrindo.
En ese marco, se reiteró el pedido de conductas responsables en zonas de alta montaña. Desde el Ministerio de Energía y Ambiente solicitaron a andinistas y visitantes evitar la aproximación a nidos y áreas de alimentación, y realizar denuncias inmediatas ante la detección de fauna silvestre herida, enferma o en situación de riesgo, incluidos posibles casos de caza furtiva o uso de sustancias tóxicas.
A partir de la denuncia, se activó un operativo conjunto que permitió la rehabilitación del ave durante dos semanas, con la intervención de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, Fundación Bioandina, Fundación Cullunche, Fundación SOS Acción Salvaje, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, la Policía de Seguridad Rural y Aerolíneas Argentinas. Finalmente, el ejemplar fue liberado en el Área Natural Protegida Manzano Histórico–Portillo de Piuquenes, conforme a los protocolos establecidos.
Canales oficiales para reportar fauna silvestre
Teléfono de Fauna: 261 7503417 (lunes a viernes, de 8 a 13)