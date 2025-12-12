La cordillera mendocina celebra otro cóndor andino: mirá las fotos y video del nuevo pichón

Un nuevo pichón de cóndor andino (Vultur gryphus) nació en el Parque Provincial Tupungato , un hecho de alto valor para la conservación de la fauna y el equilibrio de la biodiversidad mendocina. Se trata de un ejemplar macho que permanece junto a sus padres en un nido activo ubicado en paredes rocosas de la cordillera.

El registro fue confirmado por equipos de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente, en conjunto con la Fundación SOS Acción Salvaje, y con la coordinación del Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA) de Fundación Bioandina.

Alerta Brote de sarampión: más de 250 personas en cuarentena en Estados Unidos

Juegos de Azar Se viene el Quini 6 de Navidad con un pozo especial: cuánto sale, cómo jugar y cuándo sortea

Desde el Gobierno provincial destacaron que el nacimiento se enmarca en las acciones sistemáticas de conservación que se desarrollan en Mendoza , entre ellas los censos simultáneos de cóndor andino. Estos operativos de monitoreo coordinado en distintos puntos de la cordillera permiten obtener información precisa sobre la presencia, distribución y dinámica poblacional de la especie, datos clave para diseñar y ajustar políticas de protección.

“ Cada nacimiento registrado en condiciones naturales demuestra la efectividad de las acciones de monitoreo y de protección del hábitat que se desarrollan en las áreas naturales protegidas de la provincia”, señaló el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

El cóndor andino, declarado Monumento Natural Provincial por la Ley 6599/98, se encuentra clasificado como especie “amenazada” a nivel global.

Además de su valor simbólico, cumple un rol central en la sanidad ambiental de los ecosistemas de altura, al actuar como principal eliminador natural de cadáveres en ambientes cordilleranos, reduciendo la proliferación de patógenos y contribuyendo al equilibrio ecológico.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Fauna | Un nuevo pichón de cóndor andino (Vultur gryphus) nació en el Parque Provincial Tupungato, un hecho de alto valor para la conservación de la fauna y el equilibrio de la biodiversidad mendocina. Se trata de un ejemplar macho que permanece junto a sus padres en un nido activo ubicado en paredes rocosas de la cordillera. El registro fue confirmado por equipos de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente, en conjunto con la Fundación SOS Acción Salvaje, y con la coordinación del Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA) de Fundación Bioandina. “Cada nacimiento registrado en condiciones naturales demuestra la efectividad de las acciones de monitoreo y de protección del hábitat que se desarrollan en las áreas naturales protegidas de la provincia”, señaló el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet. #cóndor #ambiente #nacimiento" View this post on Instagram

Seguimiento y monitoreo del ejemplar

Las autoridades informaron que el pichón será objeto de un seguimiento permanente. “El monitoreo de este ejemplar será clave para evaluar su desarrollo, teniendo en cuenta la prolongada dependencia que los pichones mantienen respecto de sus padres”, explicó el jefe del Departamento de Fauna de Biodiversidad y Ecoparque, Adrián Gorrindo.

condor, pichon, Se trata de un ejemplar macho que está con sus padres en un nido entre las rocas.

En ese marco, se reiteró el pedido de conductas responsables en zonas de alta montaña. Desde el Ministerio de Energía y Ambiente solicitaron a andinistas y visitantes evitar la aproximación a nidos y áreas de alimentación, y realizar denuncias inmediatas ante la detección de fauna silvestre herida, enferma o en situación de riesgo, incluidos posibles casos de caza furtiva o uso de sustancias tóxicas.

condor, pichon, El nacimiento de un nuevo pichón consolida la importancia de las áreas protegidas como núcleos reproductivos activos.

El rol del compromiso ciudadano

El Gobierno provincial subrayó que la participación ciudadana resulta clave para la protección de los cóndores y de la fauna silvestre en general. Como antecedente reciente, recordaron el rescate de una hembra de cóndor andino ocurrido el pasado 18 de noviembre, tras el aviso de una vecina de Tunuyán.

A partir de la denuncia, se activó un operativo conjunto que permitió la rehabilitación del ave durante dos semanas, con la intervención de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, Fundación Bioandina, Fundación Cullunche, Fundación SOS Acción Salvaje, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, la Policía de Seguridad Rural y Aerolíneas Argentinas. Finalmente, el ejemplar fue liberado en el Área Natural Protegida Manzano Histórico–Portillo de Piuquenes, conforme a los protocolos establecidos.

Canales oficiales para reportar fauna silvestre

Teléfono de Fauna: 261 7503417 (lunes a viernes, de 8 a 13)

Correo electrónico: [email protected]

Portal web: ticketsform.mendoza.gov.ar

Emergencias: 911 (solicitar intervención de la Policía de Seguridad Rural)

El Ministerio de Energía y Ambiente recordó que la protección de especies emblemáticas como el cóndor andino depende tanto de las políticas públicas como del compromiso activo de la sociedad.