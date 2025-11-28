Récord histórico en Mendoza: registran más de noventa cóndores andinos en simultáneo

Más de 90 cóndores andinos fueron observados de manera simultánea en La Carrera, Tupungato , constituyendo el mayor registro documentado en Argentina. La escena fue captada por una familia que encontró a las aves alimentándose de una vaca muerta y rápidamente dio aviso a las autoridades de Fauna Silvestre.

El cóndor andino cumple un rol clave como sanitario natural en los ambientes de altura. Su función carroñera evita la proliferación de focos infecciosos y contribuye al equilibrio del ecosistema, permitiendo que otras especies carroñeras puedan alimentarse gracias a su capacidad para abrir tejidos duros.

En la provincia de Mendoza , el cóndor está declarado Monumento Natural Provincial, y a nivel nacional figura como especie Amenazada . La presencia de tantos individuos juntos refleja un ambiente sano y el resultado de años de trabajo coordinado entre el Gobierno, ONG y ciudadanos.

La congregación de más de noventa cóndores indica alta disponibilidad de alimento , baja perturbación humana y la convivencia de ejemplares adultos y juveniles. También evidencia la importancia de estos encuentros para fortalecer las jerarquías sociales y la supervivencia de la especie.

Para especialistas como Adrián Gorrindo, el hallazgo confirma la vitalidad de la población local y la necesidad de profundizar las políticas de conservación. Mendoza participa activamente del Programa de Conservación del Cóndor Andino, junto con ONG y entidades nacionales, desarrollando monitoreos, rescates, rehabilitación y campañas educativas.

Mendoza, un punto clave para la especie

Con este avistamiento, la provincia superó el récord reciente de San Luis y se suma al descubrimiento de un nuevo nido en el Parque Provincial Tupungato. El Ministerio de Energía y Ambiente destacó que estos registros consolidan a Mendoza como una región esencial para la protección del cóndor andino, impulsando acciones sostenidas y educación ambiental para preservar a esta especie emblemática.