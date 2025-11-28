Récord histórico en Mendoza: registran más de noventa cóndores andinos en simultáneo

Más de 90 cóndores andinos fueron observados de manera simultánea en La Carrera, Tupungato, constituyendo el mayor registro documentado en Argentina. La escena fue captada por una familia que encontró a las aves alimentándose de una vaca muerta y rápidamente dio aviso a las autoridades de Fauna Silvestre.
El cóndor andino cumple un rol clave como sanitario natural en los ambientes de altura. Su función carroñera evita la proliferación de focos infecciosos y contribuye al equilibrio del ecosistema, permitiendo que otras especies carroñeras puedan alimentarse gracias a su capacidad para abrir tejidos duros.
La congregación de más de noventa cóndores indica alta disponibilidad de alimento, baja perturbación humana y la convivencia de ejemplares adultos y juveniles. También evidencia la importancia de estos encuentros para fortalecer las jerarquías sociales y la supervivencia de la especie.
Para especialistas como Adrián Gorrindo, el hallazgo confirma la vitalidad de la población local y la necesidad de profundizar las políticas de conservación. Mendoza participa activamente del Programa de Conservación del Cóndor Andino, junto con ONG y entidades nacionales, desarrollando monitoreos, rescates, rehabilitación y campañas educativas.
Mendoza, un punto clave para la especie
Con este avistamiento, la provincia superó el récord reciente de San Luis y se suma al descubrimiento de un nuevo nido en el Parque Provincial Tupungato. El Ministerio de Energía y Ambiente destacó que estos registros consolidan a Mendoza como una región esencial para la protección del cóndor andino, impulsando acciones sostenidas y educación ambiental para preservar a esta especie emblemática.