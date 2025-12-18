El balonmano de General Alvear sigue creciendo: triple campeonato y clasificación nacional

En el Polideportivo Deportistas Alvearenses del departamento deGeneral Alvear se realizó un desayuno para agasajar y entregar premios a la Selección Alvearense de Handball tras consagrarse campeona del Torneo Apertura, Clausura y Super 4 de la Liga Sureña de Balonmano, logro que le permitió clasificar al Nacional de Clubes de Menores 2026.
El profesor Carlos Gatica destacó el desempeño del plantel: “los chicos ganaron el Apertura, el Clausura y el Super 4 de forma invicta, logrando una clasificación muy importante al Nacional 2026”, y agregó: “la diferencia estuvo en el juego y en el trabajo que se viene realizando desde hace años”.