18 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Orgullo sureño

El balonmano de General Alvear sigue creciendo: triple campeonato y clasificación nacional

El equipo de General Alvear cerró la temporada invicta y fue agasajado por su histórico desempeño en el Polideportivo Deportistas Alvearenses.

La selección de General Alvear campeona de todo.

La selección de General Alvear campeona de todo.

El profesor Carlos Gatica destacó el desempeño del plantel: “los chicos ganaron el Apertura, el Clausura y el Super 4 de forma invicta, logrando una clasificación muy importante al Nacional 2026”, y agregó: “la diferencia estuvo en el juego y en el trabajo que se viene realizando desde hace años”.

Lee además
Maipú celebró el título anual femenino y Tupungato se quedó con el Clausura masculino de Handball.
polideportivo

Handball: Maipú fue campeón anual en femenino y Tupungato ganó el Clausura masculino
la municipalidad de mendoza fortalecio su sistema de emergencias en el centro de salud nº 300
Articulación público-privada

La Municipalidad de Mendoza fortaleció su sistema de emergencias en el Centro de Salud Nº 300

Por su parte, el jugador Fausto Sosa, distinguido como jugador destacado, expresó: “fue un año muy lindo, salimos campeones de todo lo que jugamos y lo mejor es haberlo disfrutado con mis compañeros”.

De esta manera, el handball continúa consolidándose como un proyecto deportivo y formativo que posiciona a General Alvear en lo más alto del balonmano regional.

El balonmano de menores del municipio de General Alvear y un año inolvidable

Embed - HANDBALL: SELECCIÓN ALVEARENSE “SUPERCAMPEONA”

Temas
Seguí leyendo

Papá Noel recorrerá los distritos de San Carlos en la previa de la Navidad

Por qué General Alvear propone un aumento del 70% en las tasas para 2026

General Alvear en alerta por el costo del alumbrado público tras cambios en el sistema eléctrico

Ciudad del Vino: el nuevo polo enoturístico que proyecta a Godoy Cruz al mundo

General Alvear lanzó la campaña "Elegí cuidarte, festejemos con responsabilidad"

Historias de amor y tradición: Guaymallén celebra su Fiesta de la Vendimia 2026

La Municipalidad de Mendoza firmó un Acuerdo de Hermanamiento con Lima

Tupungato fortalece el emprendedurismo con capacitación y certificación universitaria

LO QUE SE LEE AHORA
la municipalidad de mendoza firmo un acuerdo de hermanamiento con lima
RELACIONES INTERNACIONALES

La Municipalidad de Mendoza firmó un Acuerdo de Hermanamiento con Lima

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331

Se viene el sorteo especial de Navidad del Quini 6.
Juegos de Azar

El Quini 6 de Navidad ya tiene pozo y es increíble: cuándo sortea y cómo jugar

Debutó la nueva conformación de la Cámara Baja, con un triunfo legislativo para Milei. video
Congreso nacional

Diputados aprobó el Presupuesto de Milei, pero rechazó un capítulo clave: cómo votaron los diez mendocinos

Incendio en Las Heras: así quedó la vivienda del jubilado de 72 años.
Piden ayuda

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026.
MERCADO INMOBILIARIO EN MENDOZA

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026

Te Puede Interesar

El Senado tratará el proyecto el 10 de febrero. video
Congreso nacional

Reforma laboral: el oficialismo firmó dictamen en el Senado, pero posterga el debate para febrero

Por Sitio Andino Política
Isabella y su prima Amparo sobrevivieron el terrible accidente en Chile que cobró la vida de sus abuelos.
A más de 20 días del siniestro

Cómo se encuentran las pequeñas sobrevivientes del accidente en Chile

Por Celeste Funes
Vuelco en una ruta clave de San Carlos: jóvenes heridos y alcoholemia positiva.
Alcohol al volante

Volcó un auto en San Carlos y la conductora dio positivo en alcoholemia

Por Sitio Andino Policiales