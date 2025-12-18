El balonmano de General Alvear sigue creciendo: triple campeonato y clasificación nacional

La selección de General Alvear campeona de todo.

El profesor Carlos Gatica destacó el desempeño del plantel: “los chicos ganaron el Apertura, el Clausura y el Super 4 de forma invicta, logrando una clasificación muy importante al Nacional 2026”, y agregó: “la diferencia estuvo en el juego y en el trabajo que se viene realizando desde hace años”.

Por su parte, el jugador Fausto Sosa, distinguido como jugador destacado, expresó: “fue un año muy lindo, salimos campeones de todo lo que jugamos y lo mejor es haberlo disfrutado con mis compañeros”.

De esta manera, el handball continúa consolidándose como un proyecto deportivo y formativo que posiciona a General Alvear en lo más alto del balonmano regional.

HANDBALL: SELECCIÓN ALVEARENSE "SUPERCAMPEONA"