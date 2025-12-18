18 de diciembre de 2025
El Quini 6 de Navidad ya tiene pozo y es increíble: cuándo sortea y cómo jugar

La edición 3332 del Quini 6 tendrá un valor especial y sortea un pozo extraordinario para el Siempre Sale. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

Se viene el sorteo especial de Navidad del Quini 6.

Imagen generada por IA
 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Quini 6, que lleva el número 3332 y se llevará a cabo el domingo 21 de diciembre, es una edición especial, ya que se trata del tradicional sorteo de Navidad. Por la fecha, el concurso tendrá un valor único. Contará con un pozo estimado de 12 mil millones de pesos, y un pozo excepcional de 6 mil millones de pesos del Siempre Sale, que sí o sí tendrá ganadores.

El concurso se llevará adelante a las 21.15 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

pozo 21-12-25
El Quini 6 navideño tendrá un pozo de $12 mil millones y un premio especial de 6 mil millones de pesos en la modalidad Siempre Sale.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo Nº 3331 del 17 de diciembre, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

¿Cuánto sale, y hasta cuándo hay tiempo para jugar al Quini 6 de Navidad del domingo 21 de diciembre?

Las boletas para esa fecha ya están habilitadas y se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país. Tienen un valor excepcional de $6.000 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $4.125).

El sorteo se desarrollará con todas las modalidades habituales: Tradicional, La Segunda, La Revancha y Pozo Extra. La diferencia será el pozo excepcional de 6 mil millones de pesos del Siempre Sale.

Cabe recordar que esta modalidad entrega el premio total a quienes acierten los seis números. Si no hay ganadores con seis aciertos, el pozo se reparte entre quienes atinan cinco, y así sucesivamente hasta encontrar ganadores.

La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

Quini 6 Navidad 2025
El 21 de diciembre se sortea el Quini 6 de Navidad, que tendrá un valor excepcional y un pozo especial para el Siempre Sale.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Qué días se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15. Estos sorteos son transmitidos por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

