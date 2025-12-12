12 de diciembre de 2025
Se viene el Quini 6 de Navidad con un pozo especial: cuánto sale, cómo jugar y cuándo sortea

El sorteo especial de Navidad del Quini 6 llega con un valor único y un pozo extraordinario para el Siempre Sale, que garantizará ganadores. Los detalles.

Se viene el sorteo navideño del Quini 6.

Imagen generada con IA
 Por Luis Calizaya

Como cada año, el Quini 6 tendrá su sorteo especial de Navidad, con un valor particular y un pozo extraordinario para la modalidad Siempre Sale. Desde la Lotería de Santa Fe, organizadora del popular juego de azar, anunciaron que el concurso navideño se realizará el domingo 21 de diciembre.

La jugada para esa fecha tiene un valor de $6.000, y las agencias ya están habilitadas para realizar las apuestas anticipadas.

El sorteo, que llevará el número 3332, se desarrollará con todas las modalidades habituales: Tradicional, La Segunda, La Revancha y Pozo Extra. La diferencia será el pozo excepcional de 6 mil millones de pesos del Siempre Sale, que sí o sí tendrá ganadores.

Cabe recordar que esta modalidad entrega el premio total a quienes acierten los seis números. Si no hay ganadores con seis aciertos, el pozo se reparte entre quienes atinan cinco, y así sucesivamente hasta encontrar ganadores.

En 2024, el pozo navideño del Quini 6 fue de 3 mil millones de pesos, que se repartieron entre 112 apostadores que acertaron cinco números del Siempre Sale.

Quini 6 pesos logo
El Quini 6 navideño sortea un premio especial de 6 mil millones de pesos en la modalidad Siempre Sale.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Qué días se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

