8 de diciembre de 2025
{}
¡Qué afortunado!

¿A qué números jugó y cuánto dinero se llevó realmente el ganador del mega Quini 6 del 7 de diciembre?

Acertó los seis números de "La Revancha" y se adjudicó un pozo histórico de casi 9 mil millones, aunque el fisco retuvo un importante porcentaje. Los detalles de la jugada.

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

El sorteo 3328 del Quini 6 del domingo 7 de diciembre dejó un nuevo millonario en Argentina, quien acertó todos los números de la modalidad “La Revancha” del popular juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe. Se hizo acreedor de una suma récord, cercana a los 9 mil millones de pesos.

El afortunado apostador hizo su jugada en la agencia N° 009321-000, ubicada en calle 63 de la localidad de Reconquista, provincia de Santa Fe, y se hizo acreedor de un pozo histórico de $8.844.372.126.

El Quini 6 sortea $8 mil millones este miércoles 10 de diciembre.
Juegos de Azar

Se viene otro pozo increíble del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?
Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de diciembre: números ganadores del sorteo 3328
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de diciembre: números ganadores del sorteo 3328

Los números de la fortuna fueron 05 - 15 - 25 - 33 - 40 - 45. Cabe destacar que el ganador sufrirá un descuento por percepción impositiva, que corresponde al 31% sobre el 90 por ciento del premio. Es decir que, del monto total, el apostador se quedará con $6.376.792.302,85. En tanto que la agencia se llevará $97.734.832,20.

Cuál es el pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6, del 10 de diciembre

Desde la Lotería de Santa Fe informaron que el pozo estimado para el sorteo 3329 del próximo miércoles 10 de diciembre será de $8.000.000.000.

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625). La venta de apuestas se cierra el mismo miércoles a las 19 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

pozo 10-12
Todos los ganadores del sorteo 3328 del Quini 6 del domingo 7 de diciembre

  • Tradicional

01 - 07 - 15 - 29 - 40 - 45

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $2.592.567.857 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 27 ganadores, que se llevarán $1.490147,50 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1667 ganadores, que se llevarán $7240,67 cada uno.

  • La Segunda

04 - 16 - 29 - 31 - 34 - 45

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $3.985.392.301 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 24 ganadores, que se llevarán $1.676.415,94cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.120 ganadores, que se llevarán $10.776,96 cada uno.

  • Revancha

05 - 15 - 25 - 33 - 40 - 45

En esta oportunidad hubo un ganador con 6 aciertos, que se llevó un pozo de $8.844.372.126. El afortunado jugador realizó su apuesta en la agencia N° 009321-000, ubicada en calle 63 de la localidad de Reconquista, provincia de Santa Fe

  • Siempre Sale Quini 6

05 - 14 - 17 - 29 - 33 - 43

Hubo 70 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $5.154.579,64 cada uno.

  • Pozo Extra

01 - 04 - 05 - 07 - 15 - 16 - 25 - 29 - 31 - 33 - 34 - 40 - 45

Hubo 242 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $537.190,08

quini seis, quiniela
¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Operativo en alta montaña: intensifican el rastrillaje de búsqueda de cinco personas desaparecidas en Mendoza.
Final Feliz

Operativo en Alta Montaña: encontraron a las cinco personas desaparecidas en Mendoza

Los mendocinos acusados de robar en Miami rompieron el silencio y aseguraron ser inocentes,
Fin del misterio

Los mendocinos acusados de robar en Miami rompieron el silencio y aseguraron ser inocentes

Corte de agua en la Ciudad de Mendoza: será durante 12 horas y afectará a varias zonas.
Corte programado

Corte de agua en la Ciudad de Mendoza: será durante 12 horas y afectará a varias zonas

