2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Juegos de Azar

Quini 6: de cuánto es el enorme e inédito pozo para el sorteo de este miércoles 3 de diciembre

La edición 3327 del Quini 6 pone en juego otro pozo récord absoluto. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

El Quini 6 sigue acumulando y el premio de este miércoles es exorbitante.

El Quini 6 sigue acumulando y el premio de este miércoles es exorbitante.

 Por Luis Calizaya

Este miércoles 1 de diciembre se llevará adelante el sorteo N° 3327 del Quini 6, que tiene otro pozo acumulado récord de 15.000 millones de pesos. El concurso se llevará adelante a las 21.15 y puede seguirse en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo Nº 3326 del 30 de noviembre, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

Lee además
El Quini 6 sortea $15 mil millones este miércoles 1 de diciembre.
Juegos de Azar

Se viene otro pozo récord del Quini 6: ¿Qué probabilidad hay de que salgan tus números, según los últimos sorteos?
Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326
pozo 1-12
El Quini 6 sortea un pozo récord de 15.000 millones de pesos este miércoles 3 de diciembre.

El Quini 6 sortea un pozo récord de 15.000 millones de pesos este miércoles 3 de diciembre.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 récord de este miércoles 3 de diciembre?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625). La venta de apuestas se cierra el mismo miércoles a las 19 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Temas
Seguí leyendo

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio histórico de este domingo 30 de noviembre

El Quini 6 acumula un nuevo pozo récord de $14.500 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

Quini 6: de cuánto es el súper pozo histórico para el sorteo de este miércoles 26 de noviembre

Se viene un súper pozo inédito del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

Resultados del Quini 6 hoy domingo 23 de noviembre: números ganadores del sorteo 3324

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora sortea este domingo 23 de noviembre

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Convocan a audiencia pública para definir el nuevo costo del transporte.
transporte público

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

Las Más Leídas

Las familias denunciaron por estafa al dueño de Ok Eventos, Mauricio Morales
Escrache en redes sociales

Denuncian a una empresa de catering en Mendoza por estafas: estudiantes se quedaron sin fiesta de egresados

La lluvia tomó por sorpresa a los mendocinos este 1 de diciembre.
Pronóstico

¿Hasta cuándo sigue la lluvia en Mendoza?

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar.
Accidente vial

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional
Elecciones internas

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional

Robo en un Átomo de Ugarteche: el encargado revisó las cámaras y confirmó el faltante de mercadería.
Ingreso nocturno

Irrumpieron en un conocido supermercado de Luján y robaron carros llenos de carne

Te Puede Interesar

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Convocan a audiencia pública para definir el nuevo costo del transporte.
transporte público

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

Por Cecilia Zabala
La industria del calzado en uno de sus peores momentos históricos
Zapatos que aprietan

Crisis en la industria del calzado: importaciones récord, contrabando y consumo en caída

Por Marcelo López Álvarez