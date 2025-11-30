30 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326

Mirá todo sobre el último sorteo del Quini 6 de este domingo 30 de noviembre: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326

 Por Luis Calizaya

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en Argentina. Conocé los resultados del sorteo 3326 de este domingo 30 de noviembre, cuál fue el pozo millonario y todo lo que debés saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo Nº 3325 del 26 de noviembre, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

Lee además
A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 30 de noviembre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio histórico de este domingo 30 de noviembre
Enterate cómo hacer tu apuesta para el sorteo récord del Quini 6 del 30 de noviembre.
Juegos de Azar

El Quini 6 acumula un nuevo pozo récord de $14.500 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Este sorteo, que se llevará adelante a las 21.15, pone en juego un pozo récord de $14.500.000.000, y las quinielas registraron 1.600.000 apuestas en todo el país.

Quini 6: resultados del sorteo del domingo 30 de noviembre

  • Tradicional

  • La Segunda

  • Revancha

  • Siempre Sale Quini 6

  • Pozo extra

Quini 6 (2)
Resultados del Quini 6 hoy domingo 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326.

Resultados del Quini 6 hoy domingo 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326.

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

Quini 6: de cuánto es el súper pozo histórico para el sorteo de este miércoles 26 de noviembre

Se viene un súper pozo inédito del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

Resultados del Quini 6 hoy domingo 23 de noviembre: números ganadores del sorteo 3324

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora sortea este domingo 23 de noviembre

El Quini 6 sortea otro pozo histórico y récord: cuándo se juega y cómo participar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Se prevén algunas tormentas este domingo en Mendoza. No se descarta granizo.
El clima

Tormentas aisladas, Zonda fuerte e inestabilidad: el pronóstico para este domingo en Mendoza

Las Más Leídas

Sophia Di Cataldo y María Florencia Linardelli son mendocinas e investigadoras del Conicet
Historias de vida

Mujeres mendocinas que hacen historia en la ciencia: investigación con impacto social y sanitario

Robo frustrado en San Martín: tres detenidos con inhibidor y amplio prontuario
Justo a tiempo

Video: así cayó una banda en San Martín con un inhibidor y un largo prontuario tras un robo frustrado

Cómo iniciarse en el trekking con responsabilidad: claves de un experto mendocino
Montaña segura

Cómo iniciarse en el trekking con responsabilidad: claves de un experto mendocino

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?
CONSUMO LOCAL

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?

Así quedaron los vehículos tras el fuerte choque.
Fuerte accidente en el Sur

Choque entre un colectivo y un camión municipal en San Rafael: un conductor resultó herido

Te Puede Interesar

Cuándo podría recibir sanción final PSJ Cobre Mendocino y el resto de los proyectos de minería.
Iniciativas mineras

Cuándo podría recibir sanción final PSJ Cobre Mendocino y el resto de los proyectos de minería

Por Florencia Martinez del Rio
Los trabajadores de plataformas deben entragar  pedidios a destajo para obtener un ingreso razonable
Nuevos empleos

Trabajadores de plataformas: ¿Cuántos pedidos tienen que entregar para vivir?

Por Marcelo López Álvarez
Mendoza avanza con un modelo integrado de videovigilancia que combina centros de monitoreo, reconocimiento facial, entre otros
Tecnología y avances

Cómo funciona el sistema de monitoreo integrado en la seguridad de Mendoza

Por Carla Canizzaro