Redes sociales, IA y medios: las claves del nuevo ecosistema informativo de Argentina

Durante décadas, la política argentina pareció dirimirse en los editoriales de los grandes diarios matutinos y en las disputas televisivas del horario central. Esa época, sin embargo, ha quedado atrás. En 2025, el ecosistema mediático nacional atraviesa una transformación profunda hacia las redes sociales y los contenidos digitales que redefine los mecanismos de construcción de agenda , la relación entre ciudadanos e información y las estrategias de influencia política .

Un estudio elaborado por Zuban & Córdoba junto con GoodPublics presentó esta semana una radiografía precisa de este proceso y confirma que el país sigue la tendencia global y vive una reconfiguración comunicacional sin antecedentes recientes.

El primer dato relevante del informe es contundente: el 64,8% de los argentinos prefiere informarse a través de medios digitales , mientras apenas un 34,3% mantiene su adhesión a los formatos tradicionales . Redes sociales , portales web y plataformas de streaming se han convertido en los nuevos puntos de entrada a la discusión pública. La televisión , otrora el gran ordenador del sentido común, ha perdido su hegemonía : más de la mitad de los encuestados declara informarse antes por las redes que por la pantalla chica.

Esta migración masiva se inscribe en un país que figura entre los que más tiempo dedican a las redes sociales en el mundo. Los usuarios argentinos consumen un promedio de 11 horas y 15 minutos semanales, y 35,4 millones de personas utilizan estas plataformas al menos una vez al mes. La proyección para el final de la década supera los 37 millones , consolidando un escenario donde la circulación informativa ya no reconoce franjas horarias. El concepto de “horario central” , asociado durante años a la disputa televisiva por la audiencia, se ha desvanecido. La atención se fragmenta a lo largo de toda la jornada en timelines y plataformas que superan en tiempo de uso al streaming musical y a la televisión abierta .

Este nuevo esquema acarrea un cambio estructural: la competencia por la audiencia dejó de basarse en el rating para trasladarse al feed. En un contexto de sobreabundancia de estímulos, los primeros dos segundos de cada pieza se vuelven determinantes. La información ya no convive con expectativas de permanencia; se mide por su capacidad de impactar de inmediato y sobrevivir en un entorno de circulación incesante.

Medios de comunicacion y noticias en Argentina - Zuban&Codoba + GoodPublics-imágenes-15 La televisión pierde fuerte espacio en la forma de informarse

Microesferas públicas y polarización segmentada

El estudio revela que el ecosistema digital ha generado un fenómeno de microesferas públicas, espacios de conversación segmentados por identidad política, edad y territorio. La ciudadanía dejó de compartir una plaza pública común: los votantes de distintos espacios no solo consumen contenidos diferentes, sino que ya no coinciden en las mismas plataformas.

Los simpatizantes libertarios privilegian Instagram y Facebook; los votantes vinculados al peronismo encuentran en YouTube un canal más afín. Este comportamiento tiene su correlato en la oferta informativa. Señales como TN, Clarín y LN+ exhiben líneas editoriales próximas a miradas libertarias, mientras que C5N, El Destape y Página/12 refuerzan identidades cercanas al peronismo. El informe subraya que estos últimos han logrado construir comunidades digitales con fuertes atributos de pertenencia, un activo estratégico en un ecosistema saturado.

La presencia en redes, sin embargo, no implica necesariamente adhesión. El análisis de la “sentimentalidad” de las menciones revela que la mayoría de los medios recibe una proporción alta de comentarios negativos. La conversación digital se sostiene muchas veces en la polémica y el rechazo. Aun así, algunos actores logran activar audiencias que no solo consumen contenido, sino que lo comparten y lo militan, ampliando su influencia de manera orgánica.





Medios de comunicacion y noticias en Argentina - Zuban&Codoba + GoodPublics-imágenes-13 Dime por qué red social te informas y te diré cómo votas

La irrupción de la Inteligencia Artificial

Si la consolidación de las redes sociales fue el primer gran sismo para los medios, la emergencia de los buscadores basados en inteligencia artificial configura un segundo movimiento tectónico. Herramientas como ChatGPT, Gemini o Perplexity están modificando la lógica del acceso a la información. En numerosas consultas se registran caídas de hasta el 80% en el tráfico web, debido a que los usuarios reciben resúmenes directos sin necesidad de abrir enlaces.

Ante este fenómeno, el informe introduce un nuevo indicador: el Score LLM, que mide la presencia de los medios en respuestas generadas por la IA. Se observa una brecha creciente entre los actores que adoptaron temprano estrategias para posicionarse en estos entornos y aquellos que continúan dependiendo del SEO tradicional. La pregunta dejó de ser si la IA afectará la circulación de contenidos; ahora se discute cómo se enfrentarán sus consecuencias.

La pauta y la disputa por la agenda

Frente a la pérdida de alcance orgánico, los medios redoblaron su inversión en publicidad digital. Entre agosto y noviembre de 2025 se registraron campañas sostenidas en Google y Meta, con un despliegue que segmenta mensajes por intereses, territorio y grupos etarios. La pauta se convierte así en un mecanismo central para amplificar coberturas y disputar la agenda política en un mercado donde la atención es un recurso escaso.

Esta competencia se refleja también en el volumen de menciones en redes sociales. Según el informe, un solo medio concentra cerca del 48% del total (La Nación+), seguido por otros dos actores que suman participaciones del 20% (El Destape) y 16% (Infobae), respectivamente. El resto se reparte porcentajes de un dígito, lo que evidencia una marcada asimetría en la capacidad de activar comunidades.

La Nación+ y El Destape, los dos extremos de la grieta política argentina, suman menciones porque sus posteos por lo general están fuertemente marcados por sus posicionamientos editoriales y de esta manera ganan espacio fuerte en el ágora 4.0.

El desafío de una nueva época

La conclusión general del informe certifica que la Argentina atraviesa una recomposición profunda de su sistema comunicacional. La disputa política ya no se libra solo en las instituciones, sino también en el flujo incesante de información digital. Los ciudadanos verifican, contrastan y deciden en tiempo real, desplazando a los mediadores tradicionales.

En un país donde la conversación pública se organiza alrededor del teléfono móvil, la batalla por la atención es también una batalla por la representación simbólica del presente. La adaptación de los medios exigirá no solo nuevas tácticas de distribución, sino una comprensión más fina de los comportamientos digitales y de las lógicas emocionales que estructuran las audiencias. El futuro de la agenda pública, cada vez más, se dirimirá en el espacio donde confluyen velocidad, tecnología y narrativa.