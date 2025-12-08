Operativo en Alta Montaña: encontraron a las cinco personas desaparecidas en Mendoza

Operativo en alta montaña: intensifican el rastrillaje de búsqueda de cinco personas desaparecidas en Mendoza.

Este domingo, se reportaron dos hechos de personas desaparecidas . Un grupo de tres personas en el Valle de Uco y el otro en el sector cordillerano . Este lunes, un intenso operativo fue activado en la zona de Alta Montaña del Cerro Punta Negra , en Tunuyán, y también en el límite de Chile, y se logró dar con las cinco personas extraviadas, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Seguridad.

Tras la desaparición de tres jóvenes, dos de ellos soldados voluntarios del Ejército Argentino, durante una excursión particular, este lunes a las 7.30 se puso en marcha un operativo de rastrillaje en el Cerro Punta Negra, en el Valle de Uco . El mismo dio resultado positivo, con el rescate de los tres andinistas.

Tras el rescate, los tres andinistas fueron asistidos en el lugar por una ambulancia del Ejército Argentino. Los tres fueron descendidos en helicóptero hasta el Manzano Histórico.

Los extraviados fueron identificados como los soldados voluntarios Gabriel Villafañe y Aron Ávila (ambos pertenecientes al Regimiento 11 de Tupungato), junto a su acompañante civil, Juan Pablo Sarmiento.

La alarma se disparó a las 7 del domingo 8 de diciembre, cuando un compañero del Regimiento recibió un escueto y preocupante mensaje de WhatsApp desde el teléfono de Ávila: "Estamos perdidos, llamá a la policía". Tras esta comunicación, el contacto se perdió por completo debido a las dificultades de señal en la zona montañosa.

Fuentes oficiales confirmaron que la salida del grupo al Cerro Punta Negra se trató de una actividad de esparcimiento privada, ajena a las funciones y directivas del Regimiento.

Intenso operativo

Este lunes, se ha dispuesto un amplio despliegue de recursos humanos y técnicos:

Búsqueda aérea: un helicóptero de la Sección Aviación de Ejército Argentino sobrevuela de manera exhaustiva el macizo del Cerro Punta Negra.

Búsqueda terrestre: El Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM) de Gendarmería Nacional, junto a la Patrulla de Rescate del Ejército y Guardaparques, desplegó tres patrullas conjuntas para recorrer las principales sendas y áreas críticas de la Alta Montaña.

La Ayudante Fiscal, Belén Frugoni, ordenó la radicación formal de la denuncia de paradero en la Comisaría 15° y supervisa el avance de las acciones de búsqueda. Se realizaron comunicaciones con los puestos de montaña de Portinari, Scaravelli y Real de la Cruz, sin obtener resultados positivos hasta el cierre de esta edición.

Operativo de búsqueda en Alta Montaña: dos australianos desaparecidos

Por otro lado, el domingo, dos ciclistas australianos se extraviaron cuando realizaban el cruce de la Coordillera. La emergencia se activó alrededor de las 11.57 cuando un alerta de Defensa Civil ingresó a la línea 911 tras recibir un comunicado del sistema aeronáutico de búsqueda y rescate (EANA). El mensaje provenía de dos ciclistas australianos (Katie Flower y Ben Warrick) que realizaban el cruce de la cordillera.

En horas tempranas de la mañana de este lunes, se puso en marcha el helicótero del Ministerio de Seguridad de Mendoza. El vehículo realizó tareas de rastrillaje en el límite con Chile, donde finalmente fueron rastreados los dos extraviados. Ambos recibieron atención médica y se estima que su destino final será el vecino país.