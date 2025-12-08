8 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Biodiversidad y conservación

La provincia de Mendoza impulsa la conservación de la fauna silvestre mediante educación ambiental

La jornada en la provincia de Mendoza incluyó disertaciones sobre comportamiento de especies, conservación de felinos silvestres y manejo responsable de mascotas.

Por Sitio Andino Sociedad

El Ministerio de Energía y Ambiente de la provincia de Mendoza, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, realizó una jornada de divulgación ambiental destinada a acercar la fauna silvestre local a la ciudadanía, fortalecer el conocimiento sobre especies nativas y fomentar prácticas de convivencia responsables. La actividad se desarrolló en un complejo comercial de Godoy Cruz, que cedió su espacio en el marco de su aniversario para acompañar acciones de educación ambiental.

Las disertaciones se desarrollaron junto al Departamento de Fauna Silvestre del Ministerio, el grupo de Felinos de Tierras Secas de CONICET Mendoza y la Fundación SOS Acción Salvaje. Las instituciones abordaron temas de alto interés comunitario vinculados a la protección del ambiente natural y a la interacción adecuada con la fauna.

“Generar estos espacios de encuentro es clave para construir una comunidad más consciente”, señaló el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet. “Muchos de los conflictos entre humanos y fauna silvestre surgen por desconocimiento: saber cómo actuar, a quién acudir y por qué es importante proteger a estas especies cambia completamente la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno”.

Desde CONICET de la provincia de Mendoza se profundiza en la conservación de los felinos silvestres

Durante las exposiciones, especialistas explicaron el comportamiento de distintas especies y ofrecieron herramientas para disfrutar de la naturaleza sin causar daños ni exponerse a riesgos. El equipo de CONICET Mendoza profundizó en la conservación de los felinos silvestres provinciales y remarcó la necesidad de evitar el atropellamiento, una de las principales causas de mortandad.

Otro de los ejes tratados fue la tenencia responsable de perros y gatos, cuyo manejo inadecuado puede generar un fuerte impacto negativo sobre la fauna nativa. Asimismo, la Fundación SOS Acción Salvaje presentó sus planes de manejo y acciones de conservación, destacando el rol ecológico de cada especie en el equilibrio de los ecosistemas mendocinos.

“Para proteger la biodiversidad no alcanza solo con acciones en el territorio; necesitamos una ciudadanía informada y comprometida”, agregó Haudet. “La educación ambiental es una herramienta poderosa: cuando la comunidad entiende el valor de la fauna silvestre, se convierte en aliada de su conservación”.

La iniciativa reafirma el compromiso del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza con el fortalecimiento de la educación ambiental como pilar de la protección de la biodiversidad y de una convivencia sostenible entre la sociedad y su entorno natural.

