Dengue: tras las intensas lluvias registradas en Mendoza, Salud brindó una serie de recomendaciones

Dengue: tras las intensas lluvias en Mendoza, Salud brindó una serie de recomendaciones. Foto: Yemel Fil

Por Natalia Mantineo







Tras el intenso temporal de lluvias registrado durante el fin de semana en gran parte de la provincia de Mendoza, el Ministerio de Salud de emitió un urgente llamado a la población para reforzar las medidas de prevención y evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del Dengue.

acequias, basura, agua estancada, cauce, mosquitos, dengue.jpg Dengue en Mendoza: Salud insta a la población a reforzar las medidas de prevención. Foto: Yemel Fil Dengue en Mendoza: las recomendaciones Las fuertes precipitaciones registradas generaron un escenario propicio para la acumulación de agua estancada, considerada el "criadero perfecto" para el mosquito vector. Por ello, la cartera sanitaria, conducida por Rodolfo Montero, enfatiza la necesidad de una acción inmediata y comunitaria para proteger la salud de todos los mendocinos.

La principal estrategia de prevención se centra en la eliminación de todo recipiente que pueda acumular agua, incluso en pequeñas cantidades, ya que estos son los sitios donde la hembra del mosquito deposita sus huevos.

Revisión exhaustiva de hogares y slrededores: es fundamental recorrer patios, balcones y jardines para vaciar y limpiar elementos como macetas, platos debajo de ellas, neumáticos viejos, baldes, botellas o cualquier otro recipiente en desuso.

Piscinas bajo control: en el caso de contar con piletas o albercas, el Ministerio recalca la importancia de mantenerlas constantemente cloradas y en funcionamiento, o cubiertas de forma segura si no se utilizan.

Vaciar, limpiar o tapar: la consigna es clara: vaciar, limpiar o tapar todo aquello que pueda retener agua, y dar vuelta o desechar aquello que no tenga uso. Embed ¡CUIDADO CON EL DENGUE!



Tras las lluvias, es crucial revisar y eliminar cualquier agua acumulada en nuestros hogares y alrededores (macetas, neumáticos, recipientes). Si tenés pileta, mantenela clorada.



El agua estancada es el criadero perfecto para el mosquito transmisor… pic.twitter.com/Rz1bDkkos0 — Ministerio de Salud y Deportes (@MinSaludMza) December 8, 2025 "El agua estancada es el criadero perfecto para el mosquito transmisor del Dengue. La prevención es un compromiso de todos para cuidar la salud de Mendoza," señalaron fuentes del Ministerio, haciendo hincapié en que la participación ciudadana es la herramienta más efectiva contra esta enfermedad.

La población debe actuar con celeridad, ya que el ciclo de vida del mosquito es rápido y el riesgo de brotes aumenta significativamente tras este tipo de eventos climáticos. La provincia busca así evitar una emergencia sanitaria y mantener el control epidemiológico del Dengue, cuya presencia se monitorea de cerca en toda la región.