Negocios: qué se necesita para emprender en Mendoza mediante el sistema de franquicias

El sistema de franquicias puede ser una buena opción para aquellos que quieran invertir en un comercio a través de una idea que asegura el funcionamiento y cierta rentabilidad. El director de Suraci Franquicias, Nicolás Suraci, explicó cuáles son los requisitos que se necesitan para invertir en este tipo de negocios .

El especialista explicó que inicialmente el interesado debe indagar sobre los rubros que hay disponibles dentro del sistema de franquicias, dado que suele acotarse al sector gastronómico o la comida rápida, cuando existe una gran variedad .

"Actualmente el mundo de las franquicias está abierto a muchísimos sectores, como de servicio, construcción, estética, salud, cafetería, panadería y pastelería. El inversor tiene que sentirse identificado", comentó.

El siguiente paso es definir el monto de dinero que el interesado está dispuesto a invertir, con fondos propios o de terceros. "También debe determinar si la inversión la va a hacer de manera individual o con otra persona. Dentro de estas definiciones hay que saber si va a ser el sustento principal de la persona, de una familia o un negocio accesorio. De eso va a depender la dedicación que destinará al negocio", detalló.

Suraci explicó que existen modelos de trabajo de medio tiempo o completo. "Las franquicias son de gestión operativa, es decir que el perfil del inversor debe ser activo. El que invierte debe estar gerenciando el negocio y tiene que estar encima para que la operación sea satisfactoria", aclaró.

Definiciones, disponibilidad e inversiones: el mundo de las franquicias

Con las definiciones iniciales, ya se puede indagar sobre las marcas disponibles en base a la inversión que el interesado desea realizar. "Posteriormente, lo indicado sería tener entrevistas con esas franquicias para conocer en profundidad el modelo de negocios", sugirió.

Además, comentó que suele ser enriquecedor dialogar con franquiciados para conocer experiencias de otros inversores. "Que no tenga solamente la versión del dueño de la marca o la persona que está comercializando la franquicia, sino que también tenga la experiencia de lo que sucede con el negocio en el día a día y si realmente se cumple lo que la franquicia promete", indicó.

Otros factores a tener en cuenta a la hora de investigar sobre las franquicias disponibles son:

Cuántos locales tiene,

Cuál es la experiencia de la franquicia,

Cuál es la trayectoria,

Conocer la experiencia de otros franquiciados,

Si la marca está registrada,

Si tiene un proceso de franquicia profesionalizada,

Si cuenta con manuales de procedimiento y respaldo de la documentación con un programa de capacitación,

Condiciones de formalidad.

Una vez seleccionada la franquicia en la que se invertirá, es momento de elegir la zona donde se montará el comercio. "Las franquicias tienen zonas disponibles, entonces es importante saber si está disponible en el territorio donde yo quiero explotarla", expresó.

ChatGPT Image 6 dic 2025, 00_20_11 Las franquicias aseguran la viabilidad del negocio. Imagen creada con ChatGPT

Selección, inversión y contrato: puesta en marcha del negocio

Los siguientes pasos son: firmar el contrato de la franquicia y asegurar el área geográfica a explotar. "Si tenemos local se firma directamente la franquicia, si no se realiza una reserva de territorio que es una instancia previa hasta conseguir el local", explicó.

Suraci aclaró que algunos modelos de franquicias no requieren un local, dado que pueden estar destinados a servicios y operan de manera remota.

Inversión inicial que requiere una franquicia

Adecuaciones de local y obra civil: "Acondicionar el espacio, pintar, construir baños, entre otros".

"Acondicionar el espacio, pintar, construir baños, entre otros". Equipamiento, decoración y puesta a punto : "Acá incluimos toda la maquinaria que requiere la franquicia para la operación, por ejemplo, si es una franquicia gastronómica hay que pensar en la cocina, heladeras y mostradores. Hay que incluir el mobiliario, iluminación, decoración y, cartelería interior y exterior".

: "Acá incluimos toda la que requiere la franquicia para la operación, por ejemplo, si es una franquicia gastronómica hay que pensar en la cocina, heladeras y mostradores. Hay que incluir el mobiliario, iluminación, decoración y, cartelería interior y exterior". Derecho de entrada : "Es lo que cuesta la franquicia, que engloba todo el paquete de capacitación inicial y uso de marca por cuatro años, que es lo que dura el contrato. También se incluye el monto intangible por la llave de negocio de cada una de las franquicias. En general, se agregan los honorarios de arquitectura".

: "Es lo que cuesta la franquicia, que engloba todo el paquete de capacitación inicial y uso de marca por cuatro años, que es lo que dura el contrato. También se incluye el monto intangible por la llave de negocio de cada una de las franquicias. En general, se agregan los honorarios de arquitectura". Stock y mercadería inicial: "Depende del rubro que se va a desarrollar, se requiere materia prima para la operación de los primeros días. Forma parte de la inversión inicial hasta que el mismo negocio empiece a facturar y reponer".

"Depende del rubro que se va a desarrollar, se requiere materia prima para la operación de los primeros días. Forma parte de la inversión inicial hasta que el mismo negocio empiece a facturar y reponer". Gastos de locación o ingresos locativos: "Es el alquiler y los meses perdidos por obra, es decir el mes de alquiler, el de depósito, el de garantía y, depende de las condiciones en las que esté el local, los dos o tres meses de adecuaciones y puesta a punto del espacio".

En octubre ingresar a un modelo de negocios de este tipo requería una inversión mínima de unos 20.000 o 30.000 dólares. La provincia de Mendoza es la tercera líder a nivel nacional en franquicias, detrás de Buenos Aires y Córdoba. "Se estima que hay más de 150 marcas de Mendoza que trabajan bajo el sistema de franquicias. Eso representa operaciones por más de 600 puntos de venta", detalló.